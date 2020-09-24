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По типу «списка Магнитского». США, Британия и Канада готовят санкции против белорусских властей

25.09.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это стало ответом на неудачные попытки ЕС, отмечают в МИД Англии.



Британия в сотрудничестве с Канадой и США работает над международными санкциями против ответственных за нарушения прав человека и фальсификацию выборов в Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб, сообщает ВВС.

Это стало ответом на неудачную попытку лидеров ЕС согласовать позиции по Беларуси, подчеркнул министр.

— Учитывая эту задержку, а также фальшивую инаугурацию господина Лукашенко, я дал инструкции команде министерства разработать санкции по типу «санкций Магнитского» против тех, кто несет ответственность за серьезые нарушения прав человека. Мы шокированы тем, что видели. Насилием, его жестокостью, и, честно говоря, дерзостью, с которой оно применяется прямо на глазах у журналистов, — заявил Рааб.

Напомним, что Европейский Союз дважды не смог принять решение о введении санкций против властей Беларуси. В очередной раз штрафные меры не были утверждены 21 сентября на заседании Совета ЕС.

Причиной срыва оба раза была позиция Кипра, который требует одновременного введения штрафных мер против Турции за разведку ею месторождений газа в спорной восточной части Средиземного моря.
 
 
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Это стало ответом на неудачные попытки ЕС, отмечают в МИД Англии.
 
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