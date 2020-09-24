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Российский Су-27 поднимался в воздух из-за американского бомбардировщика
25.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 сен – Sputnik. Российский многоцелевой истребитель Су-27 поднимался в воздух из-за американского бомбардировщика B-52H у государственной границы РФ, сообщает министерство обороны России.
"Двадцать четвертого сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Польши обнаружен стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, приближающийся к Государственной границе Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целях недопущения нарушения американским бомбардировщиком российского воздушного пространства в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа.
"Российский истребитель провел воздушное патрулирование вдоль Государственной границы Российской Федерации и после удаления от нее американского самолета вернулся на аэродром базирования", - добавляется в сообщении.
Полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы РФ не допущено, подчеркивается в сообщении.
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Российский самолет "отогнал" бомбардировщик ВВС США и вернулся на аэродром базирования.
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