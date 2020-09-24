Российский Су-27 поднимался в воздух из-за американского бомбардировщика

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен – Sputnik. Российский многоцелевой истребитель Су-27 поднимался в воздух из-за американского бомбардировщика B-52H у государственной границы РФ, сообщает министерство обороны России.

"Двадцать четвертого сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Польши обнаружен стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, приближающийся к Государственной границе Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях недопущения нарушения американским бомбардировщиком российского воздушного пространства в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа.

"Российский истребитель провел воздушное патрулирование вдоль Государственной границы Российской Федерации и после удаления от нее американского самолета вернулся на аэродром базирования", - добавляется в сообщении.

Полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы РФ не допущено, подчеркивается в сообщении.