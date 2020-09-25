«Бавария» выиграла футбольный Суперкубок УЕФА

Источник материала: Tut.by

Мюнхенская «Бавария» выиграла Суперкубок УЕФА, одолев в дополнительное время испанскую «Севилью» со счетом 2:1. Игра проходила в Будапеште.



Reuters

Счет в матче был открыт уже на 13-й минуте, когда Лукас Окампос вывел севильцев вперед, реализовав пенальти после фола Давида Алабы.

Еще до перерыва Леон Горецка забил ответный гол, а в начале второго тайма Роберт Левандовски отправил второй мяч в ворота «Севильи», но после видеопросмотра гол был отменен.

«Бавария» продолжала атаковать, но в завершении атак у мюнхенцев были проблемы.

В итоге судьба титула решалась в дополнительное время. Победный гол забил на 104-й минуте Хави Мартинес.

Клуб из Мюнхена завоевал четвертый трофей в 2020 году. Ранее «Бавария» выиграла чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов.

«Бавария»: Нойер, Алаба (Боатенг, 112), Люка Эрнандес (Хави Мартинес, 99), Павар, Зюле, Мюллер, Киммих, Гнабри, Горетцка (Дэвис, 99), Сане (Толиссо, 70), Левандовски.

«Севилья»: Буну, Эскудеро, Кунде, Диего Карлос, Навас, Ракитич (Оливер Торрес, 56), Жордан (Васкес, 94), Сусо (Гудель, 73), Фернандо, Окампос, де Йонг (Эн-Несири, 56).