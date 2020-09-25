ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Бавария» выиграла футбольный Суперкубок УЕФА

25.09.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мюнхенская «Бавария» выиграла Суперкубок УЕФА, одолев в дополнительное время испанскую «Севилью» со счетом 2:1. Игра проходила в Будапеште.


Reuters

Счет в матче был открыт уже на 13-й минуте, когда Лукас Окампос вывел севильцев вперед, реализовав пенальти после фола Давида Алабы.

Еще до перерыва Леон Горецка забил ответный гол, а в начале второго тайма Роберт Левандовски отправил второй мяч в ворота «Севильи», но после видеопросмотра гол был отменен.

«Бавария» продолжала атаковать, но в завершении атак у мюнхенцев были проблемы.

В итоге судьба титула решалась в дополнительное время. Победный гол забил на 104-й минуте Хави Мартинес.

Клуб из Мюнхена завоевал четвертый трофей в 2020 году. Ранее «Бавария» выиграла чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов.

«Бавария»: Нойер, Алаба (Боатенг, 112), Люка Эрнандес (Хави Мартинес, 99), Павар, Зюле, Мюллер, Киммих, Гнабри, Горетцка (Дэвис, 99), Сане (Толиссо, 70), Левандовски.

«Севилья»: Буну, Эскудеро, Кунде, Диего Карлос, Навас, Ракитич (Оливер Торрес, 56), Жордан (Васкес, 94), Сусо (Гудель, 73), Фернандо, Окампос, де Йонг (Эн-Несири, 56).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мюнхенская «Бавария» выиграла Суперкубок УЕФА, одолев в дополнительное время испанскую «Севилью» со счетом 2:1. Игра проходила в Будапеште.
 
Новости дня
Новости разные
 
Более суток из-за сбоя таможня принимала только бумажные декларации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика