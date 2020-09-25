Вкусно и просто. Картофельные зразы с грибами

Ингредиенты
|Картофель
|1 кг
|Яйцо
|1 шт.
|Мука
|2 ст. л.
|Лук
|1 шт.
|Грибы (отварные) или шампиньоны
|450–500 г
|Соль, перец молотый
|по вкусу
|Масло растительное
|для жарки
Картофель отвариваем до готовности и делаем из него пюре, добавляем сливочное масло. Когда пюре остынет, кладем яйцо и муку, тщательно размешиваем.
Грибы заранее отвариваем (если шампиньоны, то варить не нужно) и мелко нарезаем. На сковороду наливаем растительное масло, разогреваем и кладем нарезанный лук. Когда лук немного обжарится, добавляем грибы и вместе обжариваем до готовности.
Из картофельного теста формируем лепешку, внутрь кладем немного грибной начинки и защипываем края. Зразы обваливаем в муке и обжариваем на масле до образования золотистой корочки. Подаем со сметаной. Приятного аппетита!