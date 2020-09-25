Вкусно и просто. Картофельные зразы с грибами

Ингредиенты

Картофель 1 кг Яйцо 1 шт. Мука 2 ст. л. Лук 1 шт. Грибы (отварные) или шампиньоны 450–500 г Соль, перец молотый по вкусу Масло растительное для жарки

Картофель отвариваем до готовности и делаем из него пюре, добавляем сливочное масло. Когда пюре остынет, кладем яйцо и муку, тщательно размешиваем.

Грибы заранее отвариваем (если шампиньоны, то варить не нужно) и мелко нарезаем. На сковороду наливаем растительное масло, разогреваем и кладем нарезанный лук. Когда лук немного обжарится, добавляем грибы и вместе обжариваем до готовности.

Из картофельного теста формируем лепешку, внутрь кладем немного грибной начинки и защипываем края. Зразы обваливаем в муке и обжариваем на масле до образования золотистой корочки. Подаем со сметаной. Приятного аппетита!