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Вкусно и просто. Картофельные зразы с грибами

25.09.2020 07:01 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Картофельные зразы с грибами

Фото: pojrem.ru

Ингредиенты

Картофель 1 кг
Яйцо 1 шт.
Мука 2 ст. л.
Лук 1 шт.
Грибы (отварные) или шампиньоны 450–500 г
Соль, перец молотый по вкусу
Масло растительное для жарки

Картофель отвариваем до готовности и делаем из него пюре, добавляем сливочное масло. Когда пюре остынет, кладем яйцо и муку, тщательно размешиваем.

Грибы заранее отвариваем (если шампиньоны, то варить не нужно) и мелко нарезаем. На сковороду наливаем растительное масло, разогреваем и кладем нарезанный лук. Когда лук немного обжарится, добавляем грибы и вместе обжариваем до готовности.

Из картофельного теста формируем лепешку, внутрь кладем немного грибной начинки и защипываем края. Зразы обваливаем в муке и обжариваем на масле до образования золотистой корочки. Подаем со сметаной. Приятного аппетита!

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Нежное, сытное блюдо из картофеля с начинкой готовится очень просто и быстро.
 
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