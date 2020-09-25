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Сколько раз в день надо есть, чтобы похудеть
Источник материала: Tut.by
Тренер и автор паблика «Спортивные советы» Игорь Молот собрал для «
В западной культуре принято разделять ежедневный рацион на три приема пищи: завтрак, обед и ужин. Часто диетологи предлагают добавить два перекуса (утром и днем), чтобы помочь контролировать аппетит, и для какого-то мифического «здоровья». И действительно, основная идея — есть «пять-шесть раз в день». Есть ли в этом смысл? Перескажу вам
История количества приемов пищи
Количество приемов пищи не является универсальным стандартом, а традиционные «трехразовые» советы появились относительно не так давно. Например, древние римляне ели только один полноценный обед и считали, что есть больше одного раза в день вредно. Хотя они все равно подкреплялись утром и в полдень, но эти блюда были скудными, легкими и быстрыми перекусами.
Позже монашеские правила повлияли на пищевое поведение простых людей. Термин «завтрак» означал «прервите ночной пост», указывая на то, что это первая трапеза после ночи, посвященная молитве. В раннем средневековье монахи были обязаны хранить молчание во время еды, пока один из них читал вслух религиозный текст.
Завтрак также стал важным во время промышленной революции как еда, дающая энергию перед работой.
Ужин в его нынешней форме
Источником убеждения в том, что трехразовое питание — лучший выбор для здорового питания,
Как частота приема пищи влияет на контроль веса?
Ни для кого не секрет, что ожирение — это быстро растущая эпидемия во всем мире. Ожирение —
Ожирение — глобальная
Соответственно, в рамках стратегии, предложенной для снижения потребления энергии, время и частота приемов пищи могли бы оказать значительное влияние на контроль и потерю веса. Интересно, что недавнее
Исследователи сделали вывод, что для относительно здоровых людей эффективными методами предотвращения длительного набора веса могут быть менее частое питание, отказ от перекусов и обильный прием пищи по утрам.
Удивились? Ведь более старые исследования предполагают, что более высокая частота приемов пищи может снизить риск набора веса. Однако недавние крупные проспективные исследования подтверждают, что частые перекусы, наоборот, увеличивают
Более частые приемы пищи не помогают бороться с голодом, но помогает увеличение доли белка
Многие могут сказать, что при частых приемах пищи они меньше чувствуют голод, однако исследования
Зато обнаружена связь сытости с более высоким потреблением белка — белки оставляют чувство насыщения
Частота приемов пищи и здоровье
Наконец, важно отметить, что частота приема пищи сама по себе не может объяснить ее влияние на состояние здоровья. Противоречивые данные о частоте приема пищи и состоянии здоровья можно объяснить тем фактом, что часто сокращение количества приемов пищи сопровождается с приемами пищи «абы как», то есть либо пропуск завтрака, либо слишком калорийные ужины, распределение макронутриентов и прочее, что
Определенную роль играет и время приема пищи. Как правило, те, кто постоянно завтракает, имеет меньший риск набора веса в сравнении с теми, кто больше ест на ужин. Однако это связано опять же с некой «бессистемностью» питания. То есть, как правило, те, кто ест на ночь, просто переедают свой суточный калораж. Однако есть
Условно говоря, человек ест определенную норму калорий в день, а при снижении калорийности завтрака падает и общая калорийность (если это не компенсируется в вечернее время). Поэтому сокращение калорийности завтрака рассматривается как простой способ улучшить дневной энергетический баланс.
Для другого рандомизированного контролируемого
Отрицательные последствия позднего ужина тоже не столь убедительны. В недавнем систематическом обзоре и
Так сколько раз в день нужно есть?
Но означает ли это, что сокращение приемов пищи до одного будет еще лучше? Исходя из принципа
То есть потребление около трех приемов пищи в день, возможно, является лучшим вариантом. И самое главное — оптимум зависит от ваших привычек и желаний.
О времени приема пищи: при питании для снижения веса (то есть удержании небольшого дефицита калорий) никаких преимуществ «плотный» завтрак перед «плотным» ужином не несет. При этом смещение калорийности на «плотный» ужин не заставляет «вечерние» калории откладываться в жир лучше или хуже «утренних». То есть снова и снова: имеет значение общее количество калорий, а не их распределение внутри суток.
И если снижение калорийности завтрака (либо его пропуск) могут способствовать снижению веса — то только потому, что это происходит из-за снижения общей суточной калорийности.
Убедительных доказательств того, что поздние приемы пищи отрицательно влияют на здоровье, либо набор веса (при контроле калорий) нет.
Распределение калорийности на более частые приемы пищи не «разгоняют» метаболизм и не влияют на вес по сравнению с потреблением этих же калорий в виде более редких и объемных приемов пищи.
При любом раскладе, рекомендуется питаться так, как удобнее вам самим. Если вы привыкли есть часто, и вам так проще контролировать аппетит — пожалуйста! Но если вы привыкли есть 2−3 раза в день, и надеетесь на какие-то преимущества более частых приемов пищи — напрасно. В любом случае, контроль энергии, как всегда, рулит!
Всем здоровья!
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Тренер и автор паблика «Спортивные советы» Игорь Молот собрал для «Зожника» исследования о том, сколько раз в день есть лучше всего для похудения и здоровья.
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