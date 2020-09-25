Сколько раз в день надо есть, чтобы похудеть

Источник материала: Tut.by

Тренер и автор паблика «Спортивные советы» Игорь Молот собрал для « Зожника » исследования о том, сколько раз в день есть лучше всего для похудения и здоровья. Если мало времени, листайте до вывода.



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В западной культуре принято разделять ежедневный рацион на три приема пищи: завтрак, обед и ужин. Часто диетологи предлагают добавить два перекуса (утром и днем), чтобы помочь контролировать аппетит, и для какого-то мифического «здоровья». И действительно, основная идея — есть «пять-шесть раз в день». Есть ли в этом смысл? Перескажу вам один научный обзор , который поможет ответить на этот вопрос.

История количества приемов пищи

Количество приемов пищи не является универсальным стандартом, а традиционные «трехразовые» советы появились относительно не так давно. Например, древние римляне ели только один полноценный обед и считали, что есть больше одного раза в день вредно. Хотя они все равно подкреплялись утром и в полдень, но эти блюда были скудными, легкими и быстрыми перекусами.

Позже монашеские правила повлияли на пищевое поведение простых людей. Термин «завтрак» означал «прервите ночной пост», указывая на то, что это первая трапеза после ночи, посвященная молитве. В раннем средневековье монахи были обязаны хранить молчание во время еды, пока один из них читал вслух религиозный текст.

Завтрак также стал важным во время промышленной революции как еда, дающая энергию перед работой.

Ужин в его нынешней форме стал популярным после широкого использования искусственного света, который облегчает прием пищи до рассвета и после наступления темноты.

Источником убеждения в том, что трехразовое питание — лучший выбор для здорового питания, является сочетание культурного наследия и ранних эпидемиологических исследований. В этих исследованиях изучались не сердечно-сосудистые заболевания, а некоторые факторы риска, типа холестерина и массы тела.

Как частота приема пищи влияет на контроль веса?



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Ни для кого не секрет, что ожирение — это быстро растущая эпидемия во всем мире. Ожирение — один из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, наряду с гипертонией. И сам по себе лишний вес — это уже повышенный риск всевозможных хронических болей.

Ожирение — глобальная проблема , с которой связан целый список осложнений типа метаболического синдрома, различных заболеваний ЖКТ, сахарного диабета, проблем с желчным пузырем, суставами, всевозможные онкологические заболевания, эректильная дисфункция и многое другое.

Соответственно, в рамках стратегии, предложенной для снижения потребления энергии, время и частота приемов пищи могли бы оказать значительное влияние на контроль и потерю веса. Интересно, что недавнее обширное исследование , где использовались данные 50 660 человек, говорит о том, что одно- или двухразовое питание было связано с более низким ИМТ по сравнению даже с тремя приемами пищи. То есть была обнаружена положительная взаимосвязь между количеством приемов пищи и перекусов (более трех в день) и увеличением ИМТ.

Исследователи сделали вывод, что для относительно здоровых людей эффективными методами предотвращения длительного набора веса могут быть менее частое питание, отказ от перекусов и обильный прием пищи по утрам.

Удивились? Ведь более старые исследования предполагают, что более высокая частота приемов пищи может снизить риск набора веса. Однако недавние крупные проспективные исследования подтверждают, что частые перекусы, наоборот, увеличивают риски набора веса и диабета 2 типа . (Видимо, просто потому что с помощью частых перекусов легче перебрать норму калорий — прим. Зожника).

Кроме того, исследования острых метаболических реакций на различную частоту приема пищи могут подтвердить преимущества более низкой частоты. Было оценено влияние изокалорийной диеты (то есть примерно на свою норму калорий), состоящей из 2 или 6 приемов пищи в день, на расход энергии, измеренный в метаболической камере. Результаты по итогам суток не показали различий в течение дня между теми, кто поедал свою норму калорий за два присеста или за шесть приемов пищи. Часто уменьшенная частота приема пищи связана с нерегулярным питанием «абы как», отсюда и может возникнуть связь с увеличением веса и некоторыми проблемами со здоровьем.

Более частые приемы пищи не помогают бороться с голодом, но помогает увеличение доли белка



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Многие могут сказать, что при частых приемах пищи они меньше чувствуют голод, однако исследования не находят корреляции между количеством приемов пищи и перекусами.

Зато обнаружена связь сытости с более высоким потреблением белка — белки оставляют чувство насыщения дольше . И, как правило, те, кто ест чаще, просто едят больше белковой пищи, поэтому и чувствуют меньше голода. А что же мешает есть реже, но с большей долей белка? А вот как раз замена «углеводных» перекусов белком может изменить результаты исследований о частоте питания.

Частота приемов пищи и здоровье

Наконец, важно отметить, что частота приема пищи сама по себе не может объяснить ее влияние на состояние здоровья. Противоречивые данные о частоте приема пищи и состоянии здоровья можно объяснить тем фактом, что часто сокращение количества приемов пищи сопровождается с приемами пищи «абы как», то есть либо пропуск завтрака, либо слишком калорийные ужины, распределение макронутриентов и прочее, что может привести к плохому метаболическому контролю.

Определенную роль играет и время приема пищи. Как правило, те, кто постоянно завтракает, имеет меньший риск набора веса в сравнении с теми, кто больше ест на ужин. Однако это связано опять же с некой «бессистемностью» питания. То есть, как правило, те, кто ест на ночь, просто переедают свой суточный калораж. Однако есть данные , показывающие, что снижение калорийности завтрака связано с меньшим общим суточным потреблением энергии.

Условно говоря, человек ест определенную норму калорий в день, а при снижении калорийности завтрака падает и общая калорийность (если это не компенсируется в вечернее время). Поэтому сокращение калорийности завтрака рассматривается как простой способ улучшить дневной энергетический баланс.

Для другого рандомизированного контролируемого исследования набрали 309 взрослых людей с целью определить влияние потребления завтрака для изменения массы тела. То есть люди либо завтракали, либо пропускали завтрак в течение 16 недель. Несмотря на высокое соблюдение назначенных программ, было обнаружено, что потребление завтрака не привело к потере веса по сравнению с пропуском завтрака.

Тем не менее, в большом исследовании с участием 26 902 мужчин в возрасте от 45 до 82 лет, сообщается о повышенном риске ишемической болезни сердца у людей, которые пропускали завтрак в сравнении с теми, кто регулярно завтракал. Вставляя свои пять копеек, хочется сказать, что исследование хоть и крупное, но опрос был с помощью анкет, рассылаемых раз в два года. Поэтому воспринимать «повышенный риск» как что-то обязательное я бы не стал. Как мне кажется, есть более существенные факторы, влияющие на болезни сердца, типа наследственности и образа жизни в целом, нежели «пропуск завтрака».

Отрицательные последствия позднего ужина тоже не столь убедительны. В недавнем систематическом обзоре и метаанализе ученые пришли к неоднозначным выводам: четыре обзорных исследования показали позитивную ассоциацию между плотным ужином и ростом ИМТ, в пяти обзорных исследованиях никакой связи не обнаружили, а еще в одном — связь обратную — то есть кто больше ел вечером, имел меньше ИМТ. Общий итог метаанализа: нельзя однозначно утверждать, что сам по себе поздний плотный ужин — причина набора веса (да, не так важно, когда именно наедаются калории). Также нет зависимости от того насколько ужин легкий или плотный — значение имел общий объем калорийности.

Так сколько раз в день нужно есть?



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Многочисленные исследования в последние годы показывают положительный эффект на здоровье широкого временного окна голодания в течение дня (оно же периодическое или интервальное голодание), то есть ограничение ежедневного приема пищи временным окном около 6−8 часов, по-видимому, дает людям преимущества для здоровья.

Но означает ли это, что сокращение приемов пищи до одного будет еще лучше? Исходя из принципа умеренности и разнообразия можно предположить, что не стоит укладывать все свои калории в один прием пищи. Сокращение приемов пищи до одного в день может ухудшить положительный эффект от более низкой частоты приема пищи.

То есть потребление около трех приемов пищи в день, возможно, является лучшим вариантом. И самое главное — оптимум зависит от ваших привычек и желаний.

О времени приема пищи: при питании для снижения веса (то есть удержании небольшого дефицита калорий) никаких преимуществ «плотный» завтрак перед «плотным» ужином не несет. При этом смещение калорийности на «плотный» ужин не заставляет «вечерние» калории откладываться в жир лучше или хуже «утренних». То есть снова и снова: имеет значение общее количество калорий, а не их распределение внутри суток.

И если снижение калорийности завтрака (либо его пропуск) могут способствовать снижению веса — то только потому, что это происходит из-за снижения общей суточной калорийности.

Убедительных доказательств того, что поздние приемы пищи отрицательно влияют на здоровье, либо набор веса (при контроле калорий) нет.

Распределение калорийности на более частые приемы пищи не «разгоняют» метаболизм и не влияют на вес по сравнению с потреблением этих же калорий в виде более редких и объемных приемов пищи.

При любом раскладе, рекомендуется питаться так, как удобнее вам самим. Если вы привыкли есть часто, и вам так проще контролировать аппетит — пожалуйста! Но если вы привыкли есть 2−3 раза в день, и надеетесь на какие-то преимущества более частых приемов пищи — напрасно. В любом случае, контроль энергии, как всегда, рулит!

Всем здоровья!