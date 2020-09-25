Закрытие сезона в «Песочнице» и много красоты. Куда идти в последние выходные сентября

Источник материала: Tut.by

Неожиданно для самих себя в афише мероприятий на выходные мы нашли много достойных ивентов, даже несмотря на массовые переносы . AFISHA.TUT.BY, как и всегда, отобрала лучшие из них. Все мероприятия в нашем гиде — то, что пройдет на свежем воздухе (помним о COVID-19). Так куда пойти в последние выходные сентября?

Сгонять на музыкальный фестиваль в Борисов



Фото: vk.com/gold_night_fest

С крупными летними фестивалями белорусам в этом году совсем не свезло, с осенними, как мы предполагали, будет то же самое. Но нет! Организаторы фестиваля Gold Night таки планируют проводить мероприятие. Они обещают, что в ночь с 25 на 26 сентября Борисов станет музыкальным центром Беларуси, где пройдет единственный крупный фестиваль 2020 года.

Хедлайнером станет Ольга Серябкина — экс-участница группы SEREBRO. Кроме нее в лайнапе заявлены Ганвест, Анна Боронина, Джаро&Ханза и локальные диджеи. На месте фестиваля будут размещены площадка с бамперболом (это большие накачанные воздухом шары), фудкорт с блюдами разных кухонь, лаунж-зона с кальянами, воздушный шар, мотодельтаплан и зона погружения в виртуальную реальность. Билеты стоят по 40 рублей, но можно сразу купить квитки на 6 или 10 персон со скидкой.

Когда: 25 сентября, 15.00 — 4.00

Где: г. Борисов, остановочный пункт «Чехова» (ул. Гагарина)

Сколько: от 40 рублей (+ комиссия билетного оператора) Купить билет

Угоститься новым Gastrofest.Craft



Фото: предоставлены организаторами Gastrofest

Если вдруг вы не знали или забыли, сейчас в Минске проходит новый Gastrofest.Craft. В фестивале участвуют 20 кафе и ресторанов, стоимость сетов по традиции единая: более чем за килограмм еды у вас просят 24 рубля. Гастрономический фестиваль продлится до 4 октября.

Посмотреть, что на этот раз предлагают заведения, вы можете тут . Некоторые сеты можно заказать домой с помощью сервиса Delivio, только учтите, что стоимость доставки не входит в цену сета и зависит от вашего адреса.

Когда: все выходные

Где: 20 заведений Минска

Сколько: 24 рубля за сет



Фото: instagram.com/pesochnica.minsk

Идти в «Песочницу» в этот уикенд нужно не только потому, что тут сытно накормят, но еще и потому, что локация с фудтраками с 28 сентября закрывает сезон. То есть это последние выходные, когда можно сделать селфи на крутом фоне и взять себе какой-нибудь сет за 8 рублей.

А вот теперь подробнее о программе на 25 и 26 сентября в «Песочнице». У минчан есть последняя возможность в сезоне заглянуть на ярмарку подарков ручной работы «Горошек-маркет». С 12.00 до 22.00 оба дня здесь будут продавать украшения, сладости, шопперы, саше и скрабы. Бонусом — музыка от диджеев в течение дня. Более того, в субботу, 26 сентября, на площадке пройдут бесплатные мастер-классы: с 12.00 дети и взрослые будут расписывать гипсовых котиков, с 13.00 — гипсовые сердца. Хотите участвовать — регистрируйтесь .

Когда: ярмарка — 25 и 26 сентября, 12.00 — 22.00; мастер-классы — 26 сентября в 12.00 и 13.00; работа самой площадки — 12.00 — 23.00

Где: «Песочница» (ул. Куйбышева, 45)

Сколько: бесплатно



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Если вам хочется побегать (не от кого-то, а просто так), устроить это можно в ближайшее воскресенье. 27 сентября в 10.00 в лесопарке по адресу: ул. Калиновского, 111, состоится забег Irun Trail 2020 . Организаторы обещают непредсказуемость маршрута и неравномерность рельефа. Пробежать можно от 500 метров до 15 километров на выбор.

Правда, за участие придется заплатить. Детям до 8 лет билет на забег стоит 26 рублей, взрослым — от 36 рублей. В стоимость входит медаль финишера, чип-тайминг результатов, памятная майка, вода на трассе и на финише, а еще скидки от партнеров. На месте будет дежурить бригада скорой помощи, а на финише обещают массаж от профессионалов. Не забудьте зарегистрироваться .

Когда: 27 сентября, 10.00

Где: лесопарк возле ул. Калиновского, 111

Сколько: от 26 рублей



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Еще одна площадка под открытым небом — «Dвор» на Кальварийской — тоже позаботилась об отдыхе своих гостей в выходные. Смотрите, какая программа у ребят на ближайшие три дня.

В пятницу тут закрывают сезон уличных барахолок: с 12.00 до 22.00 вы можете прикупить сувениры на ярмарке подарков Sarafan. Вечером уже по традиции гости танцуют: с 20.00 до 23.00 ловите ритмы сальсы и бачаты.

В субботу с 11.00 стартует экомаркет «Усё сваё», с 12.00 к нему подключается Sarafan. А с 19.00 начнется ретровечеринка с диджеем Tema Pitch. Она закончится только в 23.00.

На воскресенье план такой: с 19.00 до 21.00 во «Dворе» будет выступать дуэт «Бергамо». Ждите от ребят танцевальных хитов с MTV, песни в стиле лаундж и гитарную танцевальную музыку.





В Минск вернулась хорошая погода, а вместе с ней — возможность круто провести время на свежем воздухе. Для любителей прогулок с ветерком AFISHA TUT.BY дарит приятный бонус — скидку 60% на 30-минутную поездку на электросамокате Eleven .

Eleven — шеринг электросамокатов в Минске. Вы можете кататься по всему городу и оставлять самокат, где вам удобно. С нашим промокодом за получасовую поездку вы заплатите 4,40 рубля вместо 11 рублей. Что за промокод и как его получить, мы подробно писали тут .

Устроить прогулку по Ботаническому саду



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ловите момент, пока на улице такая красота. В эти выходные предлагаем побывать в столичном Ботаническом саду — уверены, многие вообще не знают, что там можно посмотреть. А это, на секунду, оазис в центре города, билет куда стоит всего 8 рублей.

Если вы давно хотели переключиться, собрать уйму лайков в Instagram и подышать свежим воздухом, подумайте о походе в Ботанический. Или вот совет для тех, кто жалеет денег: по Лошицкому или любому другому нехайповому парку Минска тоже можно прогуляться — бесплатно!

Когда: все выходные, ландшафтная зона: 10.00−21.00, экспозиционная оранжерея: 10.00−19.00

Где: ул. Сурганова, 2в

Сколько: 8 рублей, льготный билет — 4 рубля

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