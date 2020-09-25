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«Бавария» выиграла Суперкубок УЕФА

25.09.2020 07:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На будапештской «Пушкаш Арене» прошел поединок на Суперкубок УЕФА. В борьбе за трофей сошлись победители Лиги чемпионов («Бавария») и Лиги Европы («Севилья»).

«Бавария» выиграла Суперкубок УЕФА

Обладатель кубка определился в дополнительное время. Основные 90 минут завершились со счетом — 1:1. На гол с пенальти андалусийца Окампоса (13-я мин.) точным «выстрелом» отметился баварец Горецка.

 

Победу же немецкому чемпиону принес удар Хави Мартинеса (104-я).

Немного статистики от УЕФА:

  • из восьми последних матчей за Суперкубок УЕФА сразу в шести было назначено дополнительное время;
  • из 45 поединков за Суперкубок УЕФА победитель Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов выиграл 25;
  • «Бавария» — десятый клуб, который завоевал Суперкубок УЕФА больше одного раза;
  • «Бавария» выиграла 23 последних матча во всех турнирах;
  • Хави Мартинес забил в овертайме в двух последних матчах «Баварии» за Суперкубок УЕФА (в 2013 и 2020 годах);
  • «Севилья» проиграла пять матчей за Суперкубок УЕФА, что является антирекордом;
  • Лукас Окампос реализовал все шесть пенальти в составе «Севильи».

 

 

СВАБОДУ ЯГОРУ МАРЦІНОВІЧУ!

«Бавария» выиграла Суперкубок УЕФА

 

 
 
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На будапештской «Пушкаш Арене» прошел поединок на Суперкубок УЕФА. В борьбе за трофей сошлись победители Лиги чемпионов («Бавария») и Лиги Европы («Севилья»).
 
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