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«Бавария» выиграла Суперкубок УЕФА
Источник материала: Навiны
На будапештской «Пушкаш Арене» прошел поединок на Суперкубок УЕФА. В борьбе за трофей сошлись победители Лиги чемпионов («Бавария») и Лиги Европы («Севилья»).
Обладатель кубка определился в дополнительное время. Основные 90 минут завершились со счетом — 1:1. На гол с пенальти андалусийца Окампоса (13-я мин.) точным «выстрелом» отметился баварец Горецка.
Победу же немецкому чемпиону принес удар Хави Мартинеса (104-я).
Немного статистики от УЕФА:
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На будапештской «Пушкаш Арене» прошел поединок на Суперкубок УЕФА. В борьбе за трофей сошлись победители Лиги чемпионов («Бавария») и Лиги Европы («Севилья»).
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