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В Варшаве пройдет большой концерт в поддержку белорусского народа
Источник материала: Навiны
В ближайшую субботу в польской столице пройдет большой концерт солидарности с белорусским народом.
Как сообщается, мероприятие состоится на стадионе PGE Narodowy состоится большой концерт солидарности с народом Беларуси.
Ожидается, что зрители смогут увидеть белорусских и польских исполнителей.
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В ближайшую субботу в польской столице пройдет большой концерт солидарности с белорусским народом.
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