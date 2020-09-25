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В субботу в Витебске из-за «Дажынак» закроют движение на некоторых улицах в центре
Источник материала: Tut.by
В связи с мероприятиями фестиваля «Дажынкі» 26 сентября ограничат движение транспорта в центре Витебска,
В субботу нельзя будет проехать:
25 сентября с 14.00 до 17.00 и 26 сентября с 9.00 до 15.00 будет закрыта парковка за ТЦ «Беларусь», а 26 сентября весь день нельзя будет ставить транспорт на площади Свободы.
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В частности, весь день будет закрыта для транспорта улица Калинина.
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