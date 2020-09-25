В субботу в Витебске из-за «Дажынак» закроют движение на некоторых улицах в центре

Источник материала: Tut.by

В связи с мероприятиями фестиваля «Дажынкі» 26 сентября ограничат движение транспорта в центре Витебска, сообщают местные власти.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

В субботу нельзя будет проехать:

с 11.30 до 12.45 — по улице Ленина (от площади Победы до проспекта Фрунзе), улицам Жесткова, Шубина, Марка Шагала;

с 12.15 до 12.45 — по Кировскому мосту, улице Замковой, проспекту Фрунзе (на участке от площади Свободы до улицы 1-я Доватора).

с 8.00 до 15.00 — по проспекту Победы (в одну сторону: от улицы Воинов-интернационалистов до проспекта Строителей);

в течение дня — по улице Калинина.

25 сентября с 14.00 до 17.00 и 26 сентября с 9.00 до 15.00 будет закрыта парковка за ТЦ «Беларусь», а 26 сентября весь день нельзя будет ставить транспорт на площади Свободы.

ГАИ просит заранее планировать маршрут движения.