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В субботу в Витебске из-за «Дажынак» закроют движение на некоторых улицах в центре

25.09.2020 08:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В связи с мероприятиями фестиваля «Дажынкі» 26 сентября ограничат движение транспорта в центре Витебска, сообщают местные власти.


Фото: Олег Киндар, TUT.BY

В субботу нельзя будет проехать:

  • с 11.30 до 12.45 — по улице Ленина (от площади Победы до проспекта Фрунзе), улицам Жесткова, Шубина, Марка Шагала;
  • с 12.15 до 12.45 — по Кировскому мосту, улице Замковой, проспекту Фрунзе (на участке от площади Свободы до улицы 1-я Доватора).
  • с 8.00 до 15.00 — по проспекту Победы (в одну сторону: от улицы Воинов-интернационалистов до проспекта Строителей);
  • в течение дня — по улице Калинина.

25 сентября с 14.00 до 17.00 и 26 сентября с 9.00 до 15.00 будет закрыта парковка за ТЦ «Беларусь», а 26 сентября весь день нельзя будет ставить транспорт на площади Свободы.

ГАИ просит заранее планировать маршрут движения.

 
Теги: Витебск
 
 
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В частности, весь день будет закрыта для транспорта улица Калинина.
 
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