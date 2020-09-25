77 тысяч долларов за телевизор? Сколько в Беларуси стоят самые дорогие ТВ

Источник материала: Tut.by

Телевизоры сегодня покупают не только ради эфирного ТВ, но и в качестве огромного дисплея, на который можно вывести что угодно — начиная от ролика в YouTube и заканчивая играми в разрешении 4K. Моделей разного уровня стоимости — полно, подобрать что-то под конкретный бюджет несложно. Впрочем, есть и очень дорогие флагманские модели, которые не все смогут себе позволить. Некоторые — по цене квартиры в Минске. Ниже рассказываем о пяти таких аппаратах, которые сейчас предлагаются в Беларуси.





Исходя из названия понятно, что у этого ТВ прошлого модельного года за 29 тысяч рублей (чуть больше 11 тысяч долларов) диагональ экрана составляет 77 дюймов. Важно, что конкретно эта модель выполнена по технологии «картинка на стене». Сам экран очень тонкий (уже смартфона) — его необходимо как будто «приклеивать» к стене. «Начинка» при этом спрятана в отдельном боксе, соединяющемся с панелью через единый кабель.

Что еще нужно знать: экран ТВ выполнен по технологии OLED, его разрешение составляет 4K (3840 на 2160 точек). Разумеется, в активе поддержка нескольких стандартов HDR, Smart TV-система на базе собственной операционной системы webOS, процессор Alpha 9 Gen II, а также 60-ваттные динамики формата 4.2.





Еще более «древняя» модель, которая, тем не менее, предлагается несколькими продавцами за 31 100 рублей (12 тысяч долларов).

У нее экран типа QLED (один из самых продвинутых из тех, что есть у Samsung) размером в 85 дюймов. Важно: разрешение панели тут уже 8K (7680 на 4320 точек), то есть в два раза больше по сравнению с распространенным сейчас 4K. В активе и специальные программные алгоритмы, способные «подтянуть» по качеству картинку в более низком разрешении до 8K.

Чем еще может похвастаться телевизор: операционная система — на базе собственной Tizen, мощность динамиков — 60 Вт, есть поддержка HDR10 и HDR10+. Развертка экрана — выше 100 Гц. Жаль только, что порты HDMI тут версии 2.0, а не более современные 2.1 — может бывать важно для геймеров.





Исходя из названия понятно — от предыдущей рассмотренной нами модели этот ТВ отличается как минимум временем выхода на рынок (в этом году). А также ценой в 36 тысяч рублей (13,4 тысячи долларов).

Диагональ QLED-экрана — все те же 85 дюймов, разрешение — 8K, в активе HDR10+. Конечно, не отказались и от технологии масштабирования изображения до 8K. По идее, благодаря более мощному «железу» результат должен быть более качественным. Интересно, что частота обновления экрана также превышает 100 Гц, а мощность звуковой подсистемы — 70 Вт (4.2). Да и рамки по бокам панели — минимальные.

А еще тут больше технологий для геймеров. Например, есть поддержка AMD FreeSync (синхронизирует частоту кадров с игровой приставки или ПК с частотой панели), а также ALLM — телевизор автоматически переключится в игровой режим — и вывода изображения с игровой приставки или ПК в разрешении 4K на частоте в 120 кадров в секунду.





Наверное, главное отличие этого ТВ от предыдущего Samsung — в типе матрицы. В LG используется OLED, который все же по некоторым аспектам выигрывает у QLED (например, по глубине черного цвета). Размер экрана — 88 дюймов, разрешение — 8K. Разумеется, присутствуют и все «улучшалки» изображения с подтягиванием качества картинки, изначально снятого в более низком разрешении, до 8K. За это отвечает собственный процессор LG последнего поколения (Alpha 9 Gen III).

Что еще нужно знать: частота кадров в играх может достигать 120 Гц (правда, только в 4K), мощность звуковой системы — 80 Вт, есть технологии VRR и ALLM (описаны выше) и NVIDIA G-Sync — действует по такому же принципу, что и AMD FreeSync. В общем, «полный фарш». Правда, стоит ТВ почти 75 тысяч рублей (28,8 тысячи долларов).





Рекордсмен по цене в сегодняшней подборке. В «5 элементе» по скидке — вы не ослышались — ТВ предлагают за 200 тысяч рублей (около 77 тысяч долларов). Что покупатель получит за эту цену: экран на 98 дюймов с QLED-матрицей разрешения 8K, динамики на 60 Вт, все доступные сегодня в индустрии технологии улучшения и адаптации картинки, мощную «начинку», доступ к фирменной системе Smart TV.

На своем сайте сам производитель кроме названных выше особенностей, например, выделяет минимальные рамки по бокам экрана, придающие устройству «изысканный дизайн», возможность использования ТВ в качестве хаба для системы «умного дома», а также некоторые из описанных выше технологий для геймеров.