Советские вклады: сколько миллиардов сгорело и был ли шанс получить компенсацию?

Источник материала: Myfin

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А обменять эти деньги на товары в полном объеме в принципе не было возможно.

Куда могли вложить деньги советские люди?

Частная собственность в СССР была полностью запрещена, было только понятие личной собственности. Автомобили и дорогая мебель продавалась по очереди, иногда многолетней. Законно купить лишнюю квартиру не разрешалось. Как и продать имеющуюся.

Можно было построить на свободные деньги гараж или дачу, но ограничения на слишком богатых были и здесь. Существовал «серый» рынок: цеховики, фарцовщики, продажи «из под прилавка» и т.д. Но весь платежеспособный спрос удовлетворить они не могли.



Фото: regnum.ru

В итоге население разместило массу свободных рублей на вкладах в Сбербанке СССР. Еще некоторое их количество пошло на накопительное страхование детей, с выдачей после 18 лет. Были также совсем непопулярные облигации государственного займа, с «добровольно-принудительной» подпиской.

Сколько денег осталось на депозитах советских граждан?

Как ни странно точного ответа на этот вопрос нет. То ли данные слишком неприятны, то ли последние советские годы внесли сумятицу, однако об общей величине вкладов спорят академики, депутаты, журналисты и прочие публичные персоны.

Борис Хейфец, представитель Российской Академии Наук, говорил о $380-460 миллиардах в пересчете на курсы 2007 года. Жестче высказался американский экономист и журналист Джуд Ваннински. По его мнению, исходя из уровня цен, рубль и доллар были примерно равны. Значит – советские граждане потеряли сбережений где-то на $600 млрд. Это 2/3 всех денег населения и в 10 раз больше внешнего государственного долга СССР.

Как пропали деньги на вкладах?

Все стало окончательно ясно в 1991 году. Но первые сигналы появились на 2-3 года раньше (и понимающие люди этим воспользовались).

В конце 80-х заметно вырос дефицит практически всех товаров: продукты, спиртное и т.д. начали продавать по талонам, очень плохо стало с одеждой и обувью. Но зарплаты росли.