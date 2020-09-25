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Дылевский рассказал о СИЗО в Жодино - там воняет

25.09.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер стачкома Минского тракторостроительного завода Сергей Дылевский рассказал РИА Новости, что в изоляторах, где он отбывал административный арест, насилие к нему не применялось, но присутствовал сильный неприятный запах.

Дылевского выпустили из СИЗО в Жодино 18 сентября. Он провел под арестом 25 суток по статье о нарушении установленного порядка проведения массовых мероприятий.

"Насилия никакого не было. В то же время условия там были тяжелые: находиться там неприятно. Казалось, что в камере до меня жили годами бомжи - запах очень сильный. Еду там есть просто невозможно", - сказал оппозиционер.



При этом он отметил, что сотрудники изоляторов в Жодино (Минская область) и на улице Окрестина в Минске относились к нему в большинстве своем нормально.
"В отношении настроений сотрудников были ярые сторонники действующей власти, но их было меньшинство. Подавляющее большинство либо абсолютно нейтральное, то есть люди просто делают свою работу, либо те, кто лояльно к нам относились", - добавил Дылевский.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. 
 
Теги: Минск
 
 
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Лидер стачкома Минского тракторостроительного завода Сергей Дылевский рассказал РИА Новости, что в изоляторах, где он отбывал административный арест, насилие к...
 
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