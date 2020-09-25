ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Горбачев похвалил протестующих белорусов

25.09.2020 08:43 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Первый президент СССР Михаил Горбачев заявил, что внимательно следит за происходящим в Беларуси, и похвалил протестующих белорусов.

«Моя уважаемая республика и белорусы, которых я люблю. Я знаю о них много, даже с тех времен, когда они приезжали заработать на хлеб в Ставропольский край. Молодцы белорусы!», - сказал Горбачев изданию «Подъем».

«Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо. Я слежу внимательно. Сегодня описывают то, что происходило накануне, — это ж черт-те что. Я думаю, что это так просто не пройдет: что в эти дни происходило и как с формированием выборов. Открывается колоссальное дело. Но это еще надо потрудиться много. Это все для молодежи нынешней», — сказал Горбачев.

В августе Горбачев заявил, что Лукашенко опоздал с обращением к рабочим: «Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно».

Он отметил, что перед распадом СССР также обращался к трудящимся: «Но нужной поддержки не получилось. А свалить на рабочих — это я не склонен».

Горбачев напомнил, что добровольно ушел с поста президента СССР.

«Ушел, но только чтобы избежать раскола и нашей внутренней войны», — сказал он, заявив, что в результате этого удалось избежать кровопролития и гражданской войны.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый президент СССР Михаил Горбачев заявил, что внимательно следит за происходящим в Беларуси, и похвалил протестующих белорусов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Казахстан полностью отменил смертную казнь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.09.2020
Mir24.TV Belarus
25.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика