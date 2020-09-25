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Власти Франции начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона

25.09.2020 08:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В связи с публикацией о телефонном разговоре президентов Владимира Путина и Эмманюэля Макрона начато расследование, заявил представитель министерства иностранных дел Франции.

«Любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима. По этой причине мы воздерживаемся от комментариев. Ведется расследование», — сказал чиновник, передает ТАСС.

Публикация в Le Monde об этом разговоре стала резонансной. Издание не уточнило, откуда получило информации о содержании беседы президентов, которую оно охарактеризовало как «разговор глухих».

По версии Le Monde, Путин 14 сентября озвучил Макрону несколько версий отравления российского оппозиционера Алексея Навального, в том числе и вызвавшую наибольший интерес: Навальный мог сам по неизвестной причине принять «Новичок».

По версии газеты, Макрон «недвусмысленно дал понять», что «Новичок» не может использоваться частной организацией, а поэтому необходимы официальные объяснения. Путин в ответ на это «с презрением отозвался о Навальном, считая его простым хулиганом в интернете, который якобы и в прошлом симулировал недомогания». Путин также заявил, что «Новичок» — менее сложное вещество, чем считалось ранее.

«Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне «Новичок», — написал в ответ на эту публикацию Навальный. «Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», — вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведешь», — добавил оппозиционер.

В Кремле назвали пересказ разговора неточным. «Тема берлинского пациента действительно обсуждалась между Путиным и Макроном. И мы об этом сообщали. Вместе с тем газета совсем не точна в формулировках. И справедливости ради, она вряд ли могла быть точна. Иначе бы это означало, что наши французские коллеги сознательно поделились со СМИ записью беседы двух президентов, что не совсем соответствует дипломатической практике», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

 
 
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В связи с публикацией о телефонном разговоре президентов Владимира Путина и Эмманюэля Макрона начато расследование, заявил представитель министерства...
 
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