В Минске арестована адвокат Колесниковой

Источник материала: АФН

Белорусские власти вечером 24 сентября задержали и поместили за решетку изолятора на Окрестина Людмилу Казак, адвоката члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой.

По словам защитника Людмилы Казак Виктора Мацкевича, в вину ей вменяется административное правонарушение. Мацкевичу не сообщили, о какой конкретно статье идет речь.

Людмила Казак перестала выходить на связь еще днем. Родственники смогли найти ее только к вечеру.