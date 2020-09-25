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В Минске арестована адвокат Колесниковой

25.09.2020 08:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти вечером 24 сентября задержали и поместили за решетку изолятора на Окрестина Людмилу Казак, адвоката члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой.

По словам защитника Людмилы Казак Виктора Мацкевича, в вину ей вменяется административное правонарушение. Мацкевичу не сообщили, о какой конкретно статье идет речь.

Людмила Казак перестала выходить на связь еще днем. Родственники смогли найти ее только к вечеру.

 
 
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Белорусские власти вечером 24 сентября задержали и поместили за решетку изолятора на Окрестина Людмилу Казак, адвоката члена президиума Координационного совета...
 
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