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Страны Балтии расширят санкции в отношении режима Лукашенко
Источник материала: Навiны
Латвия, Литва и Эстония расширят санкционный список в отношении представителей режима Александра Лукашенко, ответственных за фальсификацию выборов и насилие против мирных протестующих.
Как сообщили в Администрации президента Литвы, «черный список» будет дополнен более чем ста лицами, включая судей, сотрудников президентской администрации и силовых структур.
«После состоявшейся сегодня встречи с министром иностранных дел президент уполномочил объявить дополнительный список граждан Беларуси, которым запрещен въезд на территорию Литвы. Это планируется сделать завтра, одновременно это намерены сделать и Латвия с Эстонией», — сообщил BNS представитель президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис.
Список планируется опубликовать сегодня. В него войдут 103 представителя силовых структур, ОМОНа, Верховного и Конституционного судов, сотрудники администрации президента.
Дополнительные санкции объявляются после состоявшейся в среду тайной инаугурации Лукашенко. Литва и другие государства Запада не признают результаты состоявшихся в августе выборов и Лукашенко в качестве легитимного президента Беларуси, пишет
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Латвия, Литва и Эстония расширят санкционный список в отношении представителей режима Александра Лукашенко, ответственных за фальсификацию выборов и насилие...
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