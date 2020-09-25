Страны Балтии расширят санкции в отношении режима Лукашенко

Латвия, Литва и Эстония расширят санкционный список в отношении представителей режима Александра Лукашенко, ответственных за фальсификацию выборов и насилие против мирных протестующих.





Как сообщили в Администрации президента Литвы, «черный список» будет дополнен более чем ста лицами, включая судей, сотрудников президентской администрации и силовых структур.

«После состоявшейся сегодня встречи с министром иностранных дел президент уполномочил объявить дополнительный список граждан Беларуси, которым запрещен въезд на территорию Литвы. Это планируется сделать завтра, одновременно это намерены сделать и Латвия с Эстонией», — сообщил BNS представитель президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис.

Список планируется опубликовать сегодня. В него войдут 103 представителя силовых структур, ОМОНа, Верховного и Конституционного судов, сотрудники администрации президента.