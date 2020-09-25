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Страны Балтии расширят санкции в отношении режима Лукашенко

25.09.2020 08:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Латвия, Литва и Эстония расширят санкционный список в отношении представителей режима Александра Лукашенко, ответственных за фальсификацию выборов и насилие против мирных протестующих.

Страны Балтии расширят санкции в отношении режима Лукашенко

Как сообщили в Администрации президента Литвы, «черный список» будет дополнен более чем ста лицами, включая судей, сотрудников президентской администрации и силовых структур.

«После состоявшейся сегодня встречи с министром иностранных дел президент уполномочил объявить дополнительный список граждан Беларуси, которым запрещен въезд на территорию Литвы. Это планируется сделать завтра, одновременно это намерены сделать и Латвия с Эстонией», — сообщил BNS представитель президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис.

Список планируется опубликовать сегодня. В него войдут 103 представителя силовых структур, ОМОНа, Верховного и Конституционного судов, сотрудники администрации президента.

Дополнительные санкции объявляются после состоявшейся в среду тайной инаугурации Лукашенко. Литва и другие государства Запада не признают результаты состоявшихся в августе выборов и Лукашенко в качестве легитимного президента Беларуси, пишет ru.delfi.lt.

 

СВАБОДУ ЯГОРУ МАРЦІНОВІЧУ!

Страны Балтии расширят санкции в отношении режима Лукашенко
 
 
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Латвия, Литва и Эстония расширят санкционный список в отношении представителей режима Александра Лукашенко, ответственных за фальсификацию выборов и насилие...
 
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