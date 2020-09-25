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Область повышенного атмосферного давления накрыла страну

25.09.2020 08:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

5 сентября погоду в Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь по юго-западу страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы.

Область повышенного атмосферного давления накрыла страну
Фото с сайта ptzgovorit.ru

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый.

  • Брест +24..+26°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Витебск +21..+23°C;
  • Гомель +23..+25°C;
  • Гродно +24..+26°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Могилев +22..+24°C;
  • Минск +22..+24°C.

 

СВАБОДУ ЯГОРУ МАРЦІНОВІЧУ!

Область повышенного атмосферного давления накрыла страну
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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5 сентября погоду в Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь по юго-западу страны скажется влияние неустойчивой...
 
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