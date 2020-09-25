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Область повышенного атмосферного давления накрыла страну
Источник материала: Навiны
5 сентября погоду в Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь по юго-западу страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый.
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5 сентября погоду в Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь по юго-западу страны скажется влияние неустойчивой...
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