Тихановская: мы ожидаем многого от Макрона — его голос должен быть громче

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в интервью французскому изданию Le Figaro высказала мнение, что позиция лидера Франции должна быть более понятна.





Как отметила Тихановская, пока неизвестно, будет ли у нее возможность встретиться с президентом Эмманюэлем Макроном во время его поездки в Литву в конце сентября.

Она выразила желание, чтобы Париж взял на себя функции посредника в белорусском кризисе: «Президенту Макрону нужно говорить громче. Мы ожидаем от него многого».

Касаясь же темы секретной инаугурации Александра Лукашенко, экс-кандидат заявила, что он боится своего народа и уже с 9 августа нелегитимен в глазах белорусов. «Они больше не доверяют ему, они больше не видят в нем своего президента», — подчеркнула она.