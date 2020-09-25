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Тихановская: мы ожидаем многого от Макрона — его голос должен быть громче

25.09.2020 08:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в интервью французскому изданию Le Figaro высказала мнение, что позиция лидера Франции должна быть более понятна.

Тихановская: мы ожидаем многого от Макрона — его голос должен быть громче

Как отметила Тихановская, пока неизвестно, будет ли у нее возможность встретиться с президентом Эмманюэлем Макроном во время его поездки в Литву в конце сентября.

Она выразила желание, чтобы Париж взял на себя функции посредника в белорусском кризисе: «Президенту Макрону нужно говорить громче. Мы ожидаем от него многого».

Касаясь же темы секретной инаугурации Александра Лукашенко, экс-кандидат заявила, что он боится своего народа и уже с 9 августа нелегитимен в глазах белорусов. «Они больше не доверяют ему, они больше не видят в нем своего президента», — подчеркнула она.

 

СВАБОДУ ЯГОРУ МАРЦІНОВІЧУ!

Тихановская: мы ожидаем многого от Макрона — его голос должен быть громче
 
 
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в интервью французскому изданию Le Figaro высказала мнение, что позиция лидера Франции должна быть более понятна.
 
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