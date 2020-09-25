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Тихановская: мы ожидаем многого от Макрона — его голос должен быть громче
Источник материала: Навiны
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в интервью французскому изданию Le Figaro высказала мнение, что позиция лидера Франции должна быть более понятна.
Как
Она выразила желание, чтобы Париж взял на себя функции посредника в белорусском кризисе: «Президенту Макрону нужно говорить громче. Мы ожидаем от него многого».
Касаясь же темы секретной инаугурации Александра Лукашенко, экс-кандидат заявила, что он боится своего народа и уже с 9 августа нелегитимен в глазах белорусов. «Они больше не доверяют ему, они больше не видят в нем своего президента», — подчеркнула она.
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в интервью французскому изданию Le Figaro высказала мнение, что позиция лидера Франции должна быть более понятна.
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