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Можно ли вкусно пообедать среди прилавков? Тестируем фуд-корты в гипермаркетах
Источник материала: Onliner
Жизнь не оставляет современным людям много времени на покушать. К счастью, бог капитализма позаботился о том, чтобы внутри каждого молла была своя столовая. Родоначальницей жанра считается IKEA: она ввела это новшество, чтобы люди, пришедшие за покупками, могли пообедать не отходя от прилавков и провели в магазине как можно больше времени. Потом наличие островков горячей еды и столиков для ее употребления внутрь стало правилом хорошего тона в каждом магазине, который именует себя гипермаркетом. В этом материале мы тестируем фуд-корты в крупных магазинах и выставляем им честные оценки.
«Евроопт» в Galleria Minsk
В Galleria Minsk ввели довольно интересный подход к ценообразованию основных блюд. Чтобы клиенты не мучились подсчетами, а продавцы — размещением ценников, все вторые блюда продаются по фиксированной цене — 12,9 р. за кило. Берем то, что нравится, и платим за вес — вот и вся премудрость.
Кроме традиционных блюд (двух видов супа, четырех основных и четырех гарниров) на фуд-корте «Евроопта» можно отведать пиццу, салаты, бургеры и фреши. Пиццу можно купить кусочками или заказать — готовится она за 15—20 минут и по вкусу очень достойная, особенно если учесть ее цену — 6 р. за 600 г, 4 р. за 300 г. Правда, придется выбирать из начинок в виде ветчины, салями, курицы и говядины: вегетарианских пицц, пицц с рыбой или морепродуктами в ассортименте нет.
На обед мы взяли уху из лосося, овощи, печень и греческий салат. Второе блюдо потянуло на 4 р., за суп вышло 2,29 р., а греческий салат обошелся в 2,49 р. Весь обед потянул на 8,7 р. — не очень дешево для столовой.
Хороша была только уха. Второе блюдо из овощей и печени визуально походило на пюре. Печени как таковой было не много, зато лука и соуса — хоть отбавляй. Греческий салат утратил свежесть и тоже не порадовал. В общем, качество и ассортимент еды на фуд-корте «Евроопта» несколько не дотягивает до уровня цен.
5
Оценка Onliner
Свежесть еды — 5.
Разнообразие и наличие — 6.
Цена — 4.
Нравится
Достойный ассортимент: есть рыбные, вегетарианские блюда
Не нравится
Несвежий салат
Высокие цены
«Виталюр» на проспекте Газеты «Правда»
У фуд-корта в «Виталюре» есть свои сильные стороны. Во-первых, это легендарные суши, которые готовятся прямо на глазах у зрителей (и это впечатляет, несмотря на то, что зрителям все равно дадут вариант из-под целлофана). Во-вторых, пицца, которая готовится за 20 минут и ассортимент которой охватывает все вкусы и предпочтения. Например, за 10,49 р. можно купить 400-граммовую морскую пиццу с креветками.
При этом в «Виталюре» очень приличный выбор традиционных блюд по низким ценам. Обед, который обошелся в 4,5 р. (без напитка), выглядел лучше, чем в «Евроопте» за 8,7 р. Но второе было подано холодным, а микроволновка, стоявшая в зале, не сделала его ни на градус теплее. Это сильно подпортило впечатление.
Еще одна проблема была с напитками: добрая половина меню существовала только на бумаге. В итоге пришлось выбирать между черным чаем за 1,5 р. и фрешем примерно по рублю за 100 мл.
7,3
Оценка Onliner
Свежесть еды — 6.
Разнообразие и наличие — 7.
Цена — 9.
Нравится
Разнообразие
Театр приготовления суши и пиццы
Обедая за 5 рублей, находишь из чего выбрать
Не нравится
Подсохшие блюда основного меню
Отсутствие напитков из меню
Неисправная микроволновка
Фуд-корт в «Алми» на Дзержинского
Этот фуд-корт находится в гипермаркете рядом со студенческой деревней. Видимо, соседство с тысячами голодных студентов делает свою работу: фуд-корт весьма популярен и невероятно широк по ассортименту. В меню входит 5 салатов, 2 супа, 5 картофельных и 4 овощных гарнира, макароны по-флотски, 9 видов котлет (мясных и куриных), 3 вида рыбы, 2 вида свинины, фаршированный перец, голубцы, оладьи из печени, 4 вида птицы, 2 вида блинчиков, запеканка, а еще отдельно стоящий салат-бар, гриль-бар, сэндвичи и пиццы.
Но с увеличением разнообразия еды неизбежно страдает ее свежесть. В «Алми» на Дзержинского многие блюда выглядят обветренными, подсохшими и из-за этого не совсем аппетитными. Содержание еды тоже типично столовское: все помазано майонезом, посыпано лучком и морковкой, запечено под слоем сыра. Максимум колоража, минимум элегантности.
Как и в «Евроопте», в «Алми» все вторые блюда продаются на развес по фиксированной цене — 11,9 р. за 1 кг. Есть три вида супа по цене от 1,5 р. Салат-бар тоже недешев: 1,49 р. за 100 г. В общем, огромный ассортимент, высокие цены, среднее качество.
6,3
Оценка Onliner
Свежесть еды — 5.
Разнообразие и наличие — 10.
Цена — 4.
Нравится
Невероятное разнообразие
Не нравится
Столовские штампы: слишком много майонеза, морковки и лучка
Некоторые блюда выглядят «уставшими»
Достаточно высокая цена
Сокобар в Green (Dana Mall)
Здесь нет полноценного фуд-корта с котлетами и супами, но есть сокобар, где заодно продаются сэндвичи и мороженое. Цены невысокие: за 4 р. можно купить приличный бургер, за 2 р. — навороченный бутерброд. Мороженое стоит как в магазинах — 1,2 р. за 100 г. А вот фреши выходят недешевые (1,5—2,5 р. за 100 г.). Собственно, этот островок в Green скорее похож на буфет, чем на столовую, поэтому оценивать его по общей шкале было сложно. И тем не менее:
5,3
Оценка Onliner
Свежесть еды — 7.
Разнообразие и наличие — 4.
Цена — 5.
Фуд-корт в «Корона-Сити» на Денисовской, 8
Этот островок в «Корона-Сити» имеет классический ассортимент для таких мест: есть традиционные «столовские» блюда, салаты, суши, сэндвичи, пироги. К тому же имеются завтраки и недорогая пицца на заказ. Если не привередничать, пообедать можно действительно дешево. Например, за 5 р. мы собрали традиционный обед из трех блюд. В него вошли щи из квашеной капусты (1,3 р.), котлета «Славянка» (1,9 р.), перловая каша (70 коп.) и микс из апельсинового, морковного и яблочного соков (1,2 р.).
Решили попробовать и круассан за 4,9 р., с начинкой из красной рыбы, огурцов, сливочного сыра и пекинской капусты. Продавец предложил его погреть, мы согласились. Оказалось — зря. Булочка слиплась, соленая рыба сварилась, сливочный сыр потек. В таком виде круассан доставил мало удовольствия.
8
Оценка Onliner
Свежесть еды — 7.
Разнообразие и наличие — 8.
Цена — 9.
Нравится
Можно пообедать за 5 р.
Разнообразие: есть рыбные и вегетарианские блюда
Не нравится
Ассортимент фуд-корта во многом совпадает с ассортиментом кулинарии
набор кружек на 2 персоны, 280 мл, стекло, цвет: прозрачный
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Жизнь не оставляет современным людям много времени на покушать. К счастью, бог капитализма позаботился о том, чтобы внутри каждого молла была своя столовая....
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