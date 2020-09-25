«Автомобиль мечты»: история Chevrolet Corvette

Источник материала: Onliner «Самый известный американский спорткар». «Самый успешный концепт-кар». «Самый популярный спортивный автомобиль». В случае с Chevrolet Corvette эти громкие лозунги не так уж далеки от реальности. Действительно, подавляющее большинство людей хоть раз да слышало об этом автомобиле. Но многие ли знают всю историю? Мы решили проследить за эволюцией Corvette на протяжении всего пути — начиная с 1953 года и заканчивая сегодняшним днем. Восемь поколений и более 65 лет истории — в материале Onliner.

Первое поколение (С1) — 1953—1962

Автомобиль Corvette был детищем именитого американского дизайнера Харли Эрла, который в то время руководил отделом стайлинга в General Motors. Впервые полноразмерный концепт так называемой машины мечты представили публике на нью-йоркском автошоу General Motors Autorama в январе 1953 года. Спустя полгода, 30 июня, первая модель Corvette сошла с конвейера.



Corvette 1953 года

Corvette 1953 года с поднятым верхом

Харли Эрл

На протяжении 1953 и 1954 годов С1 имел под капотом двигатель Blue Flame второго поколения объемом 3,9 литра и мощностью 150 л. с. Однако с началом 1955 года на некоторых моделях его заменили на V8 объемом 4,3 литра и мощностью 195 л. с., а также установили 3-ступенчатую механическую коробку передач. Это стало возможным во многом благодаря усилиям американского инженера российского происхождения Захария Аркус-Дунтова. За свой вклад он даже получил прозвище «отец Корвета».





В 1956 году произошел рестайлинг: открытые фары, скульптурные боковые «бухты», поднимающиеся окна и убирающийся жесткий верх.





1957 год привнес в Corvette опциональный впрыск топлива и 4-ступенчатую «механику». Стоит также отметить, что с этого времени все С1 стали оснащаться V8 объемом 4,6 литра и мощностью 283 л. с. — от V6 отказались вовсе.





В 1958 году фары стали сдвоенными, а в 1961-м произошел еще один рестайлинг: изменилась форма решетки радиатора, силуэт принял форму так называемого хвоста лодки, а габаритных огней стало 4 (эта особенность характерна для всех последующих моделей Corvette).





В последний год выпуска, 1962-й, С1 обзавелся V8 объемом 5,4 литра и мощностью 340 л. с. (также была доступна версия мощностью 360 л. с.).





Базовая цена С1 в 1953 году составляла $3498, в 1962-м — $4038.





Второе поколение (С2) — 1963—1967

Следующая модель Corvette создавалась под руководством Билла Митчелла, сменившего Харли Эрла на посту вице-президента отдела стайлинга (мы, кстати, ранее уже писали об этом человеке и его вкладе в автомобильный дизайн). За облик С2 отвечал молодой дизайнер Лоуренс Шинода. Вдохновение для дизайна «Ската» — именно так прозвали это поколение — черпали из двух источников. Первым был концепт-кар Q Corvette, а вторым — спонсированный лично Митчеллом гоночный автомобиль Mitchell Sting Ray (дословно — «Скат Митчелла»).



Q Corvette Concept

Mitchell Sting Ray

Ларри Шинода

С2 стал первым Corvette с кузовом купе. Двигатель V8 у стандартной комплектации остался таким же, как и на предыдущей модели. В то же время на выбор покупателям предлагались версии мощностью 300, 340 и 360 л. с., а для любителей погонять представили версию ZO6 с дополнительными улучшениями вроде увеличения объема бензобака (138 литров против 76 у обычной версии).





1963-й оказался единственным годом, когда у Sting Ray присутствовало разделенное заднее окно. Билл Митчелл считал эту особенность ключевой в дизайне второй модели Corvette, но главный инженер Захарий Аркус-Дунтов не был согласен с мнением вице-президента отдела стайлинга. В 1964 году разделенное окно заменили на цельное. Тогда же мощность двигателя возросла до 375 л. с.



Разделенное заднее окно в Sting Ray 1963 года

Цельное заднее стекло в Sting Ray 1964 года

В 1965 году С2 обзавелся 4-колесными дисковыми тормозами и V8 объемом 6,5 литра и мощностью 425 «лошадей». Годом позже объем возрос до 7 литров.







1967-й, ставший последним годом выпуска Sting Ray, ознаменовал собой появление 20 экземпляров С2 с двигателем L88, мощность которого составляла около 560 л. с. Большинство внешней отделки было убрано или переделано, включая вентиляционные отверстия по бокам и на капоте.





Стоит также отметить, что Захарий Аркус-Дунтов планировал выпустить сотню облегченных гоночных модификаций С2 под названием Grand Sport. В итоге таких экземпляров произвели всего 5, и все они сейчас находятся в частных коллекциях. Это одни из самых ценных Corvette, когда-либо изготовленных.





Базовая цена С2 в 1963 году составляла $4037, в 1967-м — $4240.





Третье поколение (С3) — 1968—1982

Созданный по образцу концепт-кара Mako Shark II за авторством Ларри Шиноды, Corvette третьего поколения уникален тем, что это первый в истории автомобиль со снимающимися потолочными панелями типа T-top (одна панель со стороны водителя, другая — со стороны пассажира). Двигатель и компоненты ходовой остались прежними, зато дизайн (как внешний, так и внутренний) по сравнению с С2 видоизменился.



Mako Shark II Concept Car

Corvette C3

В 1969 году 5,7-литровый двигатель заменили стандартным 5,4-литровым, но мощность осталась прежней (300 л. с.). Модификация ZL1, вышедшая в том же 1969-м, предлагала полностью алюминиевый 7-литровый мотор мощностью 430 «лошадей». Таких экземпляров в итоге выпустили всего 3, и на тот момент они являлись самыми быстрыми негоночными автомобилями, увидевшими свет.





Дебютировавший в 1970 году малоблочный двигатель LT-1, доступный для С3 в качестве опции, выдавал 370 л. с. Этот мотор использовался в дальнейшем для специальной гоночной модификации ZR-1. Она производилась с 1970 по 1972 год (выпущено 53 экземпляра). Что касается двигателя с большим блоком, то он при объеме 7,5 литра имел мощность 390 «лошадей».





Модификация ZR-2, включавшая в себя те же компоненты, что и ZR-1, но для двигателя 454 LS-6, выпускалась на протяжении 1971 года (12 экземпляров).





Хоть изначально С3 и предлагался в комплектациях купе и кабриолет, продажи второй версии не впечатляли, и после 1975 года покупателям предлагались лишь купе.





В 1978 году Corvette С3 выбрали в качестве пейс-кара (специального спортивного автомобиля, использующегося во время проведения кольцевых гонок в случае возникновения опасных ситуаций на трассе) для «Индианаполис 500» (автодрома в городе Спидвей, штат Индиана). Плюс 1978-й стал юбилейным годом для Corvette — модели исполнилось 25 лет. В связи с этими событиями выпустили 2500 реплик пейс-версии С3 (100 экземпляров на каждый год производства).





Рестайлинг 1980 года включал в себя новые бамперы, капот и интегрированный задний спойлер. Тогда же появилось пять весьма редких экземпляров С3 с четырьмя дверями — Corvette America.



Corvette C3 1980 года

Corvette C3 America

C3 Collector Edition с задним окном в стиле хетчбэк и некоторыми более мелкими изменениями увидел свет в 1982 году.





Базовая цена С3 в 1968 году составляла $4663, в 1982-м — $18 290 (виновата инфляция).





Четвертое поколение (С4) — 1984—1996

После ухода Билла Митчелла с поста директора отдела стайлинга в 1977 году, логично было ожидать, что четвертое поколение Corvette не будет похоже на модели «митчелловской эпохи». Так и случилось: одного взгляда на С4 и С3 достаточно, чтобы увидеть разницу. Полностью новая ходовая часть, заднее стекло типа хетчбэк (как у Collector Edition прошлого поколения) и в целом другие экстерьер и интерьер — такие серьезные изменения произошли впервые с 1963 года. Главным дизайнером новой модели стал Дэйв Маклеллан. Производство С4 должно было начаться в 1983-м, но проблемы с качеством и переносы дат выпуска различных деталей вылились в то, что появилось лишь 43 прототипа, ни один из которых не был продан.



Corvette C4

Дэйв Маклеллан (слева) и Захарий Аркус-Дунтов

Четвертое поколение получило двигатель V8 объемом 5,7 литра и мощностью 205 л. с., что, конечно, не впечатляет по сравнению с моторами предыдущих поколений. Лишь в 1992-м С4 обзавелся малоблочным V8 мощностью 300 «лошадей».





В 1986 году произошло возвращение кабриолетов Corvette. Это была следующая версия пейс-кара для «Индианаполис 500».





Модификация ZR-1 с двигателем мощностью 375 л. с. и 6-ступенчатой коробкой передач увидела свет в 1990 году. Она выпускалась до 1995-го и установила 7 рекордов скорости на тестовой трассе в Форт-Стоктоне, Техас (1 марта 1990 года). Существует также прототип с активной гидравлической подвеской.





B2K Callaway Twin-Turbo — еще одна версия С4, выпускавшаяся тюнинг-компанией Callaway Cars под лицензией Chevrolet с 1987 по 1991 год. Особенностью этого варианта стал двигатель V6 Alfa Romeo с двойным турбонаддувом. Мощность остановилась на отметке в 382 л. с. Вариация Twin-Turbo Corvette под названием Callaway SledgeHammer, имеющая двигатель мощностью 880 л. с., установила рекорд скорости для дорожных автомобилей того времени (410 км/ч).





Стоит еще отметить версию Grand Sport, выпущенную в 1996-м и отдающую дань уважения оригинальному Corvette Grand Sport 1963 года. Всего произвели 1000 экземпляров (810 купе и 190 кабриолетов).





Варианты вроде 35th Anniversary Edition, 40th Anniversary Edition и Collector Edition, выпущенные в 1988, 1993 и 1996 годах соответственно, отличались в основном лишь точечными визуальными дополнениями и изменениями.



Corvette C4 35th Anniversary Edition

Corvette C4 40th Anniversary Edition

Corvette C4 Collector Edition

Базовая цена С4 в 1984 году составляла $21 800, в 1996-м — $37 225.





Пятое поколение (С5) — 1997—2004

С5 стал своего рода платформой для двух последующих моделей. Автором дизайна выступил Джон Кафаро. Автомобильная пресса отмечала, что дизайн нового Corvette — это шаг вперед практически по всем параметрам, если сравнивать с С4. Полностью новый алюминиевый движок LS1 объемом 5,7 литра и мощностью 345 л. с. был заменен более мощным вариантом в 2001 году (350 «лошадей»).



Corvette C5

Джон Кафаро

Изначально С5 был доступен только как купе, однако годом позже, в 1998-м, кабриолет появился в продаже.





Модификация ZO6, кивок в сторону одноименной версии для С2, появилась в 2001-м, предложив двигатель объемом 5,7 литра и мощностью 385 л. с., которая год спустя возросла до 405 л. с. В комплекте шла 6-ступенчатая «механика».





Специальные версии С5 включают в себя новый пейс-кар «Индианаполис 500», 50th Anniversary Edition и 24 hours of Le Mans Commemorative Edition.



Corvette C5 Pace Car

Corvette C5 50th Anniversary Edition

Corvette C5 24 hours of Le Mans Commemorative Edition

Существует также гоночный вариант под названием С5-R, который в единственном экземпляре построила компания Pratt & Miller Engineering and Fabrication.





Базовая цена С5 в 1997 году составляла $37 495, в 2004-м — $46 535.





Шестое поколение (С6) — 2005—2013

Не редизайн, а скорее эволюция С5 за авторством Тома Питерса. Улучшенный интерьер, увеличенная колесная база, двигатель объемом 6 литров и мощностью 400 л. с., но самое главное — поднимающиеся фары, фишка Corvette на протяжении более чем 40 лет, заменены на обычные.



Corvette C6

Том Питерс

В 2006-м вышла модификация ZO6 с самым большим малоблочным двигателем из когда-либо созданных (объем 7 литров, мощность 505 л. с.). Улучшенный вариант ZO6 — ZR1 — хоть и имел мотор меньшего объема (6,2 литра), но выдавал куда больше «лошадок» — 638. Впервые его представили в декабре 2006 года.





Модификацию Grand Sport показали в 2010-м. Помимо нее у С6 существует несколько ограниченных версий (Ron Fellows ALMS GT1 Championship Edition 2007 года; ZHZ 2008 года; GT1 Championship Edition 2009 года; ZO6 Carbon Limited Edition 2011 года; Centennial Edition 2012 года), а также гоночные варианты.



Corvette C6 Ron Fellows ALMS GT1 Championship Edition

Corvette C6 GT1 Championship Edition

Corvette C6 ZHZ

Corvette C6 ZO6 Carbon Limited Edition

Corvette C6 Centennial Edition





Седьмое поколение (С7) — 2014—2019

Разработка С7 началась в 2007 году. Изначально автомобиль должны были представить в 2011-м, но в итоге анонс состоялся лишь в 2013-м. К тому моменту вокруг Corvette сложилась репутация «спорткара для стариков», поскольку исследования показали, что 46% владельцев данной машины — это люди старше 55 лет. Конечно, в Chevrolet были не в восторге от такого прозвища, поэтому с точки зрения дизайна С7 выглядит более современно и «молодежно» (дизайнер — Хуасап Ли). Но ирония в том, что в новой модели угадываются очертания легендарных C2 и С3, которые выпускались 30 и более лет назад. За Corvette даже вновь закрепилось название Sting Ray. Под капотом — V8 объемом 6,2 литра и мощностью 455 или 460 л. с. (на выбор).



Corvette C7

Corvette C7, вид сзади

Хуасап Ли

У С7 существует множество различных вариантов и модификаций, но отметить стоит, пожалуй, лишь три версии: ZO6, которая внешне несколько отличается от стандартной модели и имеет 650 «лошадей», ZR1, во многом основанную на том же ZO6, но еще мощнее (755 л. с.), и гоночную C7.R.



Corvette C6 ZO6

Corvette C6 ZR1

Corvette C7.R





Восьмое поколение (С8) — 2020—?

Десятилетиями автомобили Corvette имели переднее расположение мотора, но с анонсом С8 все изменилось. Двигатель у восьмого поколения самого известного американского спорткара расположен прямо перед задними колесами. В последний раз машину с такой конструкцией компания General Motors создала в 1984 году (Pontiac Fiero). С точки зрения дизайна восьмое поколение выглядит эволюцией предыдущего. Дизайнером выступил Том Питерс, отвечавший также за шестой Corvette. Мощность двигателя у С8 составляет 495 л. с. В 2021 году ожидается появление версии ZO6 и других более мощных вариантов. Тогда и увидим, чем еще нас сможет удивить новое творение Chevrolet.









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