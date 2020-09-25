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ГАИ: на дорогах Минщины будет работать спецподразделение "Стрела"

25.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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ГАИ: на дорогах Минщины будет работать спецподразделение "Стрела"

Как рассказала радио Sputnik старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ Миноблисполкома Ирина Сапунова, в профилактических мероприятиях примут участие сотрудники специального подразделения "Стрела".

По статистике МВД, в выходные дни возрастает количество правонарушений со стороны участников дорожного движения. Как правило, виноваты сами водители и пешеходы, которые не соблюдают ПДД. Также опасность создают всеобщая спешка, невнимательность и употребление алкоголя. 

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"Особое внимание стражи дорог уделят соблюдению скоростных режимов, правил перевозки пассажиров (в особенности детей), выявлению нетрезвых водителей и лиц, не имеющих или лишенных права управления транспортными средствами, а также пресечению нарушений ПДД пешеходами, велосипедистами и водителями мототранспорта", – рассказала Сапунова.

Кроме того, 25 сентября по всей Беларуси пройдет Единый день безопасности дорожного движения. Главная цель - профилактика ДТП с участием пешеходов и велосипедистов в темное время суток и популяризация световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости.

Комментарий старшего инспектора отделения агитации и пропаганды ГАИ Миноблисполкома Ирины Сапуновой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция проведет массированную отработку аварийно-опасных участков дорог Минской области с 25 по 27 сентября.
 
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