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Бабье лето продолжается? Точный прогноз погоды на пятницу
25.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 сен – Sputnik. Теплая погода сохранится в Беларуси в последний рабочий день недели, сообщил республиканский Гидромет.
Днем 25 августа на улице будет до +21°С до +26°С. Синоптики обещают переменную область. Дождей не предвидится. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый.
В Минске осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Воздух прогреется до +22..+24°С, вечером будет +16..+14°С.
В Бресте ясно без осадков. Вечером возможна небольшая облачность. Температура воздуха составит +23..+25°С.
Кратковременный дождь может пройти в Гродно вечером. Однако будет сравнительно тепло – до 18 – 20 градусов со знаком плюс.
В Витебске обойдется без дождей. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. На улице будет до +18..+20°С.
В Могилеве прогнозируют сплошную облачность, но холодно не будет – до 18–20 градусов тепла. В Гомеле тоже обойдется без осадков. Воздух прогреется до +21..+23°С.
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Несмотря на то, что сентябрь уже подходит к концу, градусник по-прежнему показывает выше +20°С – в пятницу обойдется еще и без дождей.
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