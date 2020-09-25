Бабье лето продолжается? Точный прогноз погоды на пятницу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Теплая погода сохранится в Беларуси в последний рабочий день недели, сообщил республиканский Гидромет.

Днем 25 августа на улице будет до +21°С до +26°С. Синоптики обещают переменную область. Дождей не предвидится. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый.

В Минске осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Воздух прогреется до +22..+24°С, вечером будет +16..+14°С.

В Бресте ясно без осадков. Вечером возможна небольшая облачность. Температура воздуха составит +23..+25°С.

Кратковременный дождь может пройти в Гродно вечером. Однако будет сравнительно тепло – до 18 – 20 градусов со знаком плюс.

В Витебске обойдется без дождей. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. На улице будет до +18..+20°С.

В Могилеве прогнозируют сплошную облачность, но холодно не будет – до 18–20 градусов тепла. В Гомеле тоже обойдется без осадков. Воздух прогреется до +21..+23°С.

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