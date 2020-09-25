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В Беларуси снизилась средняя заработная плата

25.09.2020 09:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в августе составила 1276,4 рубля. Об этом сообщает Белстат.

Средняя начисленная зарплата в августе уменьшилась на 11,1 рубля в сравнении с июльскими показателями.

Больше всего зарабатывают жители столицы – 1766,2 рубля, на втором месте Минская область – 1300,3 рубля. Самая низкая средняя зарплата в Могилевской области — 1 052,9 рубля.

Традиционно самый большой показатель средней зарплаты остается в IT. В августе он составил 5 334 рубля. Самая низкая зарплата в августе была у работников парикмахерских и салонов красоты – 672,9 рубля.

 
 
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Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в августе составила 1276,4 рубля. Об этом сообщает Белстат.
 
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