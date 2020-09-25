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По Витебску ехала целая колонна тракторов. Зачем?
Источник материала: Tut.by
В Витебске 26−27 сентября пройдут региональные «Дажынкі». Накануне праздника, вечером 24 сентября, витебляне увидели, как по центру города проехала колонна тракторов.
Не менее 10 тракторов «МТЗ-82.1» проехали по улице Ленина и проспекту Фрунзе. Затем техника припарковалась на стоянке возле Летнего амфитеатра. На главной сцене «Славянского базара» 26 сентября состоится чествование лучших аграриев области.
Обычно хозяйства, отличившиеся на жатве, на «Дажынках» получают в подарок сельхозтехнику. Пригнанные к амфитеатру тракторы, вероятно, и станут презентом.
Видео: «Типичный Витебск»
В соцсетях горожане шутят: «Колонны из БТРов уже не модно, поэтому в Витебске решили пускать колонны из тракторов».
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Не менее 10 тракторов «МТЗ-82.1» проехали по улице Ленина и проспекту Фрунзе. Затем техника припарковалась на стоянке возле Летнего амфитеатра.
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