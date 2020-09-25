По Витебску ехала целая колонна тракторов. Зачем?

Источник материала: Tut.by

В Витебске 26−27 сентября пройдут региональные «Дажынкі». Накануне праздника, вечером 24 сентября, витебляне увидели, как по центру города проехала колонна тракторов.

Не менее 10 тракторов «МТЗ-82.1» проехали по улице Ленина и проспекту Фрунзе. Затем техника припарковалась на стоянке возле Летнего амфитеатра. На главной сцене «Славянского базара» 26 сентября состоится чествование лучших аграриев области.

Обычно хозяйства, отличившиеся на жатве, на «Дажынках» получают в подарок сельхозтехнику. Пригнанные к амфитеатру тракторы, вероятно, и станут презентом.

Видео: «Типичный Витебск»

В соцсетях горожане шутят: «Колонны из БТРов уже не модно, поэтому в Витебске решили пускать колонны из тракторов».