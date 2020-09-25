«Они правда верят в то, что спасают страну от развала. Мы должны их понять». Мнение о сторонниках власти

Источник материала: Tut.by

В новой колонке наш колумнист размышляет о том, почему нам всем стоит попробовать услышать друг друга, как бы трудно это ни было, и убеждает: разговоры, а не насилие — вот наш путь.

Иногда нам кажется, что всё вокруг — абсурдно. Иногда нам кажется, что нам не кажется, а так оно и есть. И невольно рождаются вопросы вроде «Да сколько же можно?», «Почему это продолжается?» и, конечно, «Доколе?».

Вопросы эти возникают настойчиво и часто, поскольку нам кажется, что все уже давно всё поняли. С одной стороны — жесткая вертикаль, управление через страх и унижение, дубинками по головам несогласным. С другой стороны — уважение к человеку и человечности, взаимопомощь, нацеленность на развитие за счет частной инициативы и т.д. Народ же всё решил! Народ всё сказал! Так почему же, почему?



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ну, про то, что процесс перемен неспешен, уже писалось. Хочу теперь остановиться подробно на том тезисе, что «всем всё понятно».

Иногда кажется, что это действительно так.

Когда разговариваешь со своими друзьями, знакомыми и друзьями знакомых.

Когда беседуешь со случайными людьми на спортивных тренировках, в магазине или парикмахерской.

Когда листаешь ленту Фейсбучека или что вы там предпочитаете для развития виртуальных социальных связей.

Господи, да когда приезжаешь в глухую деревню Ивацевичского района, где местный мужик рассказывает, что уволился из лесхоза, лишь бы в автобусе на митинг не ехать!

Кажется, что даже те, кто голосовал, скажем так, за стабильность, увидев, что эта стабильность может делать с людьми, передумали…

И вдруг, как гром среди ясного неба, появляется старый знакомый. Который, вроде бы как против насилия, но с другой стороны…



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Это же из-за рубежа дирижируется всё, ты же понимаешь! Ты слышал, что на протесты петарды грузовиками свозят? Если бы не кордоны, сожгли бы Дворец, точно я тебе говорю! И вообще, посмотри, что в Париже творили тамошние силовики! Да, согласен, есть невиновные, но там же были и специально обученные в Камбодже боевики…

И, конечно, ясно, что дальше. Война, разруха, как в девяностые, общая «педарастия» и деградация.

Смотрю на него и диву даюсь. Ведь неглупый человек, насколько я помню, был… Когда-то… Откуда у него в голове эта мешанина?

Не успел я оправиться от этого шока, как на завтра мне рассказывают про родственника из провинции — тот тоже свято верит в нерушимые идеалы нашей нынешней жизни. Его оправдывают. Мол, он много работает, ответственность, подчиненные, постоянно нужно докладывать наверх. Некогда ему аналитику смотреть да ситуацию с разных точек зрения рассматривать!

И то же самое, теми же словами. Девяностые, нацистская символика, кукловоды, да зачем они ходят, нормально же живем…

Не думайте, что это наигранное. Люди действительно искренне так считают. Они в это верят.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Конечно, когда беседуешь с таким человеком, становится трудно дышать. Потому что ну как же так! А что творилось 9−12? Ты что, не видел? А то, как суды проходят, тебя не смущает? А ты Конституцию читал вообще?

И видишь, как аргументы твои пролетают куда-то мимо его ушей. «Не надо громких слов, они потрясают воздух, но не собеседника».

Соблазн велик просто на человеке поставить крест. Прекратить общение раз и навсегда. Но мне кажется, нужно действовать иначе.

Во-первых, он тоже белорус, а значит, хотя бы поэтому заслуживает шанс быть услышанным. Во-вторых, мы, как начинающие буддисты, должны постараться понять, почему так происходит.

Один мой товарищ говорил так: «Каждый человек — загадка». И ведь правда. Собеседник живет в совершенно отличном от тебя мире. Например, он всю жизнь работает на госпредприятии или в ЖЭСе. Или даже в МВД.

Он получает зарплату и премию, государство (а говоря партия, мы подразумеваем Ленин) дало ему льготный кредит на квартиру, где живет его семья. А может быть, даже служебная Geely перепала. Я чуть что не знаю и не клевещу! Просто рассуждаю теоретически, предполагаю — может же такое быть?

Ну зачем, скажите на милость, человеку что-то менять? Это же, во-первых, не в его интересах, а, во-вторых, очень страшно.

Даже те, кто понимают, что ждет страну, если ничего не изменится, и то порой с опаской думают: а что же будет потом, когда мы перевернем эту страницу своей истории. Кто станет у руля? Какими будут реформы? Сможем ли удержать разумное и светлое и не скатиться в псевдосоветский строй?

А представьте, как тяжко думать об этом человеку, который в этой системе устроился как нельзя более уютно! Да что там, такой человек будет гнать от себя неприятные мысли и неудобные вопросы. Сознательно или нет — зависит от степени развития личности.

Размышлять — это вообще тяжкий и неблагодарный труд. Есть мнение, что менее 20% людей обладают полноценным понятийным мышлением. То есть, не все понимают, где и как они живут, а уж тем более — какие причины приводят к каким последствиям. Как пела группа Metallica: «Sad but true».

«Да нет, это не толпы протестующих — это фотошоп. Это не синяки — это синяя краска. Это не бесконечные задержания и посадки — это меры по предотвращению массовых беспорядков и развала страны». Окей.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Человек живет в своем информационном коконе. Как и мы все, кстати, уж простите. Только в нашем окружении разговоры о судьбе страны, о важности идей гуманизма и европейских ценностей, о том, как воспрянет Беларусь, когда сможет наконец вздохнуть свободно. А там — как сохранить страну от развала, избежать ужасов девяностых и сохранить ту самую стабильность, от упоминания которой у меня начинает дергаться глаз.

Они верят в мгновенные лотереи, загнивающий запад и в то, что зарплаты и пенсии им платит не трудолюбивый и мирный народ Беларуси, а лично самый любимый для них человек.

Их нужно постараться понять. А ещё им нужно хотя бы попробовать объяснить свою точку зрения. Спокойно, без истерик (если получится). Воздержитесь от длинных предложений и сложных понятий, вроде люстрации и презумпции невиновности. Мягкий голос, простые примеры. Используйте жесты и мимику, нарисуйте картинку, придумайте песенку про права человека и спойте её вместе. Или не пойте, возможно, это незаконно, и ни к чему такому мы вас тут не призываем!

Да, это трудно.

Гораздо быстрее и радостнее облить человека смолой, обсыпать перьями, и чтобы каждый житель деревни плюнул изгою в лицо. Не надо так.

Я верю в мирные методы, а также в то, что плохих людей не бывает. Не надо никого тащить в светлое будущее силой. Захотят — разберутся. И, кто знает, может быть даже будут нам потом благодарны.

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