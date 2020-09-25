Мнение: «Что объединяет трагедию с педофилом в Рыбинске и задержание беременной в Гродно? Реакция общества»

Источник материала: Tut.by

Сразу несколько громких обсуждений последних недель свелись к тому, что женщина, как обычно, сама, дура, виновата. Об этом рассуждает наш колумнист Анна Петрова.

Во-первых, задержание беременной женщины на марше в Гродно. Во-вторых, страшная трагедия, произошедшая в России, где отчим изнасиловал и убил двух девочек, восьми и тринадцати лет . Казалось бы, что объединяет два этих случая? То, что страшно открывать комментарии.

По мнению большинства, в случившемся в Рыбинске виновата мать, и только мать. Ведь выяснилось, что совершивший убийство мужчина уже отбывал срок за подобное преступление, вышел по УДО и совершенно беспрепятственно нашел себе новых жертв.

Но вопрос: могла ли женщина это предвидеть? Написано ли у него на лбу, что он убийца? Нет.



Источник: 76.ru / Фото: Полина Зайцева, страницы героев публикации в соцсетях, Евгения Бикунова

Если система правосудия устроена так, что она не в состоянии контролировать педофилов, то чья это вина? Да в любой мало-мальски цивилизованной стране такого человека держали бы на строгом контроле, и никто бы не позволил ему на километр приблизиться к детям. Как вообще возможно, чтобы человек, ранее насиловавший и убивавший ребенка, не состоял на учете и мог спокойно втираться в доверие одинокой женщины с двумя детьми?

Но виновата мать. Ее готовы распять, даже не думая о том, что она, это она — жертва. В один миг потерявшая двоих детей — самым чудовищным из возможных образом. Из-за того, что недоглядела, не рассмотрела, не поняла, не предвидела.

Как только речь заходит о том, что большинство преступлений совершают мужчины, они обижаются и говорят о том, что не все мужчины такие (не все, конечно, господи!). Но в то же время, как только случается подобное преступление, общественность встает на дыбы и заявляет, что мать обязана была предусмотреть. Как? Выходит, что превентивно нужно подозревать всех и каждого? Пытаться самостоятельно пробить по милицейской базе? Устанавливать слежку? Я правда не понимаю.





А в целом это вполне себе ожидаемая реакция. В любом всплывающем в новостях случае насилия над детьми всегда обвиняют мать. Личность мужчины, совершившего преступление, остается в тени, на первый план выходит вот это: «С ним всё ясно. Но вы мне объясните: что же это за мать такая?! Не видела, не замечала, а может, знала, но молчала?!».

Это удобно, правда, рассуждать обо всем с позиции «я в белом пальто, и со мной уже точно такого никогда не случится»? Нам всё кажется, что это удел неких маргинальных слоев населения. Но нет. Жизнь доказывает обратное.

Точно так же и в случае с задержанием беременной женщины. Трудно комментировать это в рамках происходящего вокруг нас абсурда, но если абстрагироваться и сфокусировать внимание только на реакции общества, то опять же мы имеем классическое обвинение жертвы.

Всего пару комментариев о том, что это не очень… ммм… этично? Хватать беременную женщину. Все остальные о другом: «А чем она думала, когда беременная на улицу выходила», «Боже, какая дура, бедный ее ребенок», «Верх безответственности — с пузом на марши ходить».

Если то, что женщины не вполне полноценные члены общества и вместо походов на какие-то там митинги должны стоять у плиты, мы уже усвоили. Но теперь нам напоминают о том, что беременная женщина неполноценна вдвойне. У нее не может быть своих взглядов и гражданской позиции. Она не имеет права высказывать свое мнение. Она — будущая мать и приложение к ребенку. Ну а если вышла — то будь добра, любезная, огребай.

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