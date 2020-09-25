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Есть повод вспомнить эпизод: "Коронация начинается!" Россия назвала это событие внутренним делом Беларуси. Ой ли?

25.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инаугурация не способна остановить политический кризис, экономическое падение, и даже деградацию госструктур


Тайная проведение инаугурации Лукашенко говорит о том, что режим признаёт силу протеста

Проведённая 23 сентября тайная инаугурация Лукашенко не влияет на расклад сил, но несколько меняет ситуацию, хотя и не принципиально, пишет методолог и политический аналитик Владимир Мацкевич.

Тайное проведение этого мероприятия говорит о том, что режим признаёт силу протеста. Власти опасались, что мероприятие может быть сорвано протестующими. Инаугурация на фоне массового протеста, одновременно с тысячами людей на улицах выглядела бы очень убого. Впрочем, и так она выглядит не лучше.

Понятно, что большая часть общества не изменит своего отношения, ни к «выборам», ни к бывшему президенту. Само мероприятие проводилось вовсе не для большинства, а для того меньшинства, которое всё ещё поддерживает Лукашенко, но начинает сомневаться. Эта инаугурация должна была морально поддержать растерянную элиту режима, продемонстрировать уверенность и непоколебимость власти. Насколько это удалось, пока не понятно.

Сомнение в твёрдости своих сторонников проявилось и в том, что гостей на мероприятие приглашали, не называя это инаугурацией. Режим боялся утечки информации от приглашённых. И не зря, поскольку утечка всё же была, слухи о предстоящей, или возможной инаугурации расползались ещё накануне вечером. Эти слухи выглядели недостоверными, поскольку источник (или несколько источников) сам не мог быть уверен в том, на какое мероприятие его пригласили.

Признание силы протеста, опасение, что оппозиция может сорвать важнейшее для режима мероприятие, является косвенным признанием и наличия двоевластия в стране. Режим демонстрирует, что он всё ещё «может», несмотря на то, что «низы не хотят». Но может он только с применением силы.

Силой можно подавить протесты, можно предотвратить забастовки, но сила бесполезна в экономике и в других сферах государственного управления. Инаугурация не способна остановить политический кризис, экономическое падение, и даже деградацию госструктур.
Инаугурация - это ритуал, но не сакральный, не подобный на религиозные таинства, которые необратимы.

Перформативный акт наречения нелегитимного президента легитимным не изменит того факта, что «выборы» были нелегитимными. Общественные ритуалы выполняют свою функцию только тогда, когда общество их признаёт. В данном случае общественного признания нет и не будет. Этот ритуал скорее пародия на инаугурацию.

Главы многих государств, включая Украину, уже заявили, что не признают Лукашенко президентом. Даже российский президент, поздравивший Лукашенко с «победой» на «выборах», на этот раз воздержался от поздравлений, и Россия через официальных лиц (Песков и Захарова) объявила это событие внутренним делом Беларуси.

Революция продолжается.
 
 
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Инаугурация не способна остановить политический кризис, экономическое падение, и даже деградацию госструктур
 
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