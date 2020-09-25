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Сергей Дылевский сравнил разрыв с Россией с отпиливанием ноги

25.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Член президиума координационного совета оппозиции Сергей Дылевский описал свой взгляд на отношения с Россией. Об этом он рассказал РИА Новости.





По мнению оппозиционера, в белорусском обществе существуют опасения по поводу вторжения России на территорию соседней страны и последующего присоединения. Он счел разумными эти беспокойства, отметив, что потеря суверенности была бы плохим сценарием. При этом белорусы не настроены антироссийски, заверил Дылевский.

Член КС оппозиции заявил, что не против «добрососедских, дружеских» отношений с Москвой. «Мы все понимаем, что у нас 75-80 процентов экономических связей именно с Россией. Попытка это обрезать — все равно что ножом попилить себе ногу. Остаться инвалидом просто», — объяснил он.

Дылевский был выпущен из СИЗО в Жодино 18 сентября. Под арестом он провел 25 суток по статье о нарушении установленного порядка проведения массовых мероприятий. По его словам, никакого насилия в изоляторах не было, однако условия там были тяжелые и находиться было неприятно. «Казалось, что в камере до меня жили годами бомжи — запах очень сильный. Еду там есть просто невозможно», — признался он.
 
 
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Член президиума координационного совета оппозиции Сергей Дылевский описал свой взгляд на отношения с Россией. Об этом он рассказал РИА Новости.
 
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