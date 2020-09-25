Держатель российского воровского общака умер после избиения на зоне





Официальной причиной смерти Парпалии был назван инсульт, однако накануне криминальный авторитет был сильно избит.





Нынешний срок стал первым для Парпалии. При этом для вора в законе, ранее не отбывавшего наказание, отправка в Омск считается «равносильной смертному приговору». Омское управление ФСИН традиционно считается «красным» — все неформальные аспекты жизни заключенных в нем находятся под полным контролем тюремной администрации, пишет агентство.