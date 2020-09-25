Горбачев: Молодцы белорусы! О тайной инаугурации Лукашенко - «Это ж чёрт-те что»

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев внимательно следит за белорусскими событиями. Он выразил поддержку белорусскому народу.





"Моя уважаемая республика и белорусы, которых я люблю. Я знаю о них много, даже с тех времён, когда они приезжали заработать на хлеб в Ставропольский край… Молодцы белорусы. Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо. Я слежу внимательно", — сообщил Горбачев в комментарии изданию "Подъём". , — сообщил Горбачев в комментарии изданию

О тайной инаугурации Александра Лукашенко экс-руководитель СССР высказался так: "Сегодня описывают то, что происходило накануне, — это ж чёрт-те что. Я думаю, что это так просто не пройдёт: что в эти дни происходило, и как с формированием выборов…. Открывается колоссальное дело. Но это ещё надо потрудиться много. Это все для молодёжи нынешней".







