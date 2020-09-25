|
Футбольный Суперкубок УЕФА выиграла "Бавария"
Источник материала: Партизан
Обладателем Суперкубка УЕФА стала мюнхенская"Бавария". Немецкий футбольный клуб в дополнительное время победил испанскую "Севилью" — 2:1. Матч проходил в Будапеште.
Испанцы открыли счет в игре уже на 13-й минуте: Лукас Окампос реализовал пенальти. Однако еще до перерыва Леон Горецка сравнял счет. В начале второго тайма Роберт Левандовски забил испанцам второй мяч, но после видеопросмотра этот гол отменили.
Судьбу Суперкубка в основное время встречи решить не удалось, и было назначено дополнительное. На 104-й минуте встречи Хави Мартинес принес победу "Баварии".
Кстати, в этом году мюнхенский клуб выиграл также Чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обладателем Суперкубка УЕФА стала мюнхенская"Бавария". Немецкий футбольный клуб в дополнительное время победил испанскую "Севилью" — 2:1. Матч проходил в Будапеште.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)