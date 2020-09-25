















Испанцы открыли счет в игре уже на 13-й минуте: Лукас Окампос реализовал пенальти. Однако еще до перерыва Леон Горецка сравнял счет. В начале второго тайма Роберт Левандовски забил испанцам второй мяч, но после видеопросмотра этот гол отменили.





Судьбу Суперкубка в основное время встречи решить не удалось, и было назначено дополнительное. На 104-й минуте встречи Хави Мартинес принес победу "Баварии".





Кстати, в этом году мюнхенский клуб выиграл также Чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов