ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Футбольный Суперкубок УЕФА выиграла "Бавария"

25.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Обладателем Суперкубка УЕФА стала мюнхенская"Бавария". Немецкий футбольный клуб в дополнительное время победил испанскую "Севилью" — 2:1. Матч проходил в Будапеште.





Испанцы открыли счет в игре уже на 13-й минуте: Лукас Окампос реализовал пенальти. Однако еще до перерыва Леон Горецка сравнял счет. В начале второго тайма Роберт Левандовски забил испанцам второй мяч, но после видеопросмотра этот гол отменили.

Судьбу Суперкубка в основное время встречи решить не удалось, и было назначено дополнительное. На 104-й минуте встречи Хави Мартинес принес победу "Баварии".

Кстати, в этом году мюнхенский клуб выиграл также Чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обладателем Суперкубка УЕФА стала мюнхенская"Бавария". Немецкий футбольный клуб в дополнительное время победил испанскую "Севилью" — 2:1. Матч проходил в Будапеште.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске задержали еще двух журналистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.09.2020
Mir24.TV Belarus
25.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика