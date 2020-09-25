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В Минске задержали еще двух журналистов
Источник материала: Партизан
Журналистов телеканала "Белсат" Алеся Любенчука и Дениса Гончаренко задержали в Минске вечером 24 сентября.
Оба пришли к центру изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина, откуда должны были выйти после 11 суток ареста фотографы Уладь Гридин и Александр Васюкович.
Задержанных белсатовцев завезли в Московский РУВД, а оттуда — в ЦИП на Окрестина. Суд над ними состоится завтра.
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Журналистов телеканала "Белсат" Алеся Любенчука и Дениса Гончаренко задержали в Минске вечером 24 сентября.
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