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В Минске задержали еще двух журналистов

25.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналистов телеканала "Белсат" Алеся Любенчука и Дениса Гончаренко задержали в Минске вечером 24 сентября.




Оба пришли к центру изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина, откуда должны были выйти после 11 суток ареста фотографы Уладь Гридин и Александр Васюкович.

Задержанных белсатовцев завезли в Московский РУВД, а оттуда — в ЦИП на Окрестина. Суд над ними состоится завтра.
 
Теги: Минск
 
 
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Журналистов телеканала "Белсат" Алеся Любенчука и Дениса Гончаренко задержали в Минске вечером 24 сентября.
 
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