В Минске задержали еще двух журналистов













Оба пришли к центру изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина, откуда должны были выйти после 11 суток ареста фотографы Уладь Гридин и Александр Васюкович.





Задержанных белсатовцев завезли в Московский РУВД, а оттуда — в ЦИП на Окрестина. Суд над ними состоится завтра.