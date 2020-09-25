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Тихановская - Le Figaro: "Мы искренне сожалеем, что президент Путин решил поддержать диктатора, против которого выступает белорусский народ"

25.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом она, как передает "Интерфакс", сказала в интервью газете Le Figaro.

Тихановская - Le Figaro: "Мы искренне сожалеем, что президент Путин решил поддержать диктатора, против которого выступает белорусский народ"
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о намерении внести изменения в конституцию - лишь попытка выиграть время.

"Об этом не может быть речи. Если бы Лукашенко действительно хотел провести реформу Конституции, то думать об этом нужно было раньше. В данном случае это просто способ выиграть время. Белорусы больше не хотят видеть у власти этот режим", - ответила она на вопрос о поддержанных российским руководством планах Лукашенко провести реформу Конституции в преддверии выборов в 2022 году.

Тихановская еще раз выразила сожаление, что Кремль встал на сторону Александра Лукашенко. "Мы искренне сожалеем, что президент Путин решил поддержать диктатора, против которого выступает белорусский народ", - сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Лукашенко на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил свое намерение идти по пути конституционной реформы, и российский президент поддержал это намерение.

Кроме этого она отметила, что в Кремле прислушиваются к мнению президента Франции Эммануэля Макрона и попросила, чтобы он начал диалог и играл роль посредника для выхода из кризиса.

Напомним, Светлана Тихановская отказалась признать президента Беларуси Александра Лукашенко главой республики. "Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию", - сказала Тихановская в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале "Пул Первой".

Все приказы, которые Лукашенко отдает силовым структурам, с этого момента являются нелегитимными. 
 
 
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