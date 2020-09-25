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В ГУВД рассказали, за что задержали Людмилу Казак, адвоката Марии Колесниковой

25.09.2020 09:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак задержана за административное правонарушение. Об этом БелаПАН сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

В ГУВД рассказали, за что задержали Людмилу Казак, адвоката Марии Колесниковой

По ее словам, Казак была задержана накануне в Минске и доставлена в РУВД, но не исключено, что сейчас она уже находится в Центре изоляции правонарушителей.

За какое именно правонарушение была задержана Людмила Казак, в пресс-службе ГУВД не уточняют.

Как сообщил БелаПАН адвокат Казак Виктор Мацкевич, он вместе со вторым адвокатом Светланой Горбаток сейчас находится у ЦИП на Окрестина, ждет встречи с подзащитной. «Кроме того, что Людмила задержана по какой-то административной статье, никакой информации у нас нет», — сказал он.

Людмила Казак — адвокат члена президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране Марии Колесниковой.

Пресс-служба КС сообщила, что Казак не выходит на связь с 13.50 24 сентября. Сегодня в 11.00 в Минском городском суде должно состояться рассмотрение жалобы на решение суда Партизанского района Минска о применении меры пресечения в отношении Марии Колесниковой.

 

СВАБОДУ ЯГОРУ МАРЦІНОВІЧУ!

В ГУВД рассказали, за что задержали Людмилу Казак, адвоката Марии Колесниковой
 
Теги: Минск
 
 
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Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак задержана за административное правонарушение. Об этом БелаПАН сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома...
 
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