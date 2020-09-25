В ГУВД рассказали, за что задержали Людмилу Казак, адвоката Марии Колесниковой

Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак задержана за административное правонарушение. Об этом БелаПАН сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.





По ее словам, Казак была задержана накануне в Минске и доставлена в РУВД, но не исключено, что сейчас она уже находится в Центре изоляции правонарушителей.

За какое именно правонарушение была задержана Людмила Казак, в пресс-службе ГУВД не уточняют.

Как сообщил БелаПАН адвокат Казак Виктор Мацкевич, он вместе со вторым адвокатом Светланой Горбаток сейчас находится у ЦИП на Окрестина, ждет встречи с подзащитной. «Кроме того, что Людмила задержана по какой-то административной статье, никакой информации у нас нет», — сказал он.

Людмила Казак — адвокат члена президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране Марии Колесниковой.

Пресс-служба КС сообщила, что Казак не выходит на связь с 13.50 24 сентября. Сегодня в 11.00 в Минском городском суде должно состояться рассмотрение жалобы на решение суда Партизанского района Минска о применении меры пресечения в отношении Марии Колесниковой.