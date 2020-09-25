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Бизнес сигнализирует об угрозах национальной безопасности
Источник материала: Навiны
Ведущие бизнес-союзы Беларуси видят пласт проблем, возникших за последний месяц после выборов и являющихся угрозами для национальной безопасности. Устранить их бизнес предлагает в процессе диалога, но власти к нему пока не готовы.
Убытки превысили прибыль, и это только начало
В Беларуси в связи с коронакризисом очень сложной для экономики оказалась первая половина года. Чистая прибыль предприятий сократилась более чем на 60% по сравнению с январем—июнем прошлого года. В то же время количество убыточных организаций увеличилось на треть, а сумма чистого убытка убыточных организаций выросла в 5,7 раза.
Как следствие, чистый убыток, сгенерированный белорусскими компаниями в первом полугодии (4 млрд 34,8 млн рублей) превысили чистую прибыль (2 млрд 687,4 млн рублей).
Третий квартал, судя по оценкам бизнес-союзов, может еще больше усугубить положение дел в экономике. Политический кризис, возникший в стране после президентских выборов, подрывает деловую активность и формируют угрозы для национальной экономической безопасности.
Согласно оценкам бизнес-союзов, такие угрозы возникли как в финансовом, так и в реальном секторах экономики.
«Непризнание результатов выборов
В этих условиях, считают эксперты бизнес-союза, возможность получения финансовых ресурсов из России «сопряжена с ухудшением условий их привлечения, а также факторами, влияющими на сохранение экономического суверенитета в средне- и долгосрочной перспективе».
Деловое сообщество также обращает внимание, что наблюдаемое сейчас давление силовых структур на частные компании может иметь крайне негативные последствия в будущем.
«Ранее руководством правительства признавалось, что эффективность управления в частном секторе выше, чем в государственном. Политически мотивированное давление на частный бизнес приведет к существенному снижению макроэкономических показателей страны», — считают эксперты Республиканского союза промышленников и предпринимателей.
Схожей точки зрения придерживаются и эксперты другого известного объединения — Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского, члены которого на этой неделе провели совместное заседание с Республиканским союзом промышленников и предпринимателей.
Деловое сообщество выражает глубокую озабоченность ситуацией, сложившейся в стране.
«Бизнес-союзы констатируют, что по причине непринятия своевременных мер уже сокращаются инвестиционные потоки в белорусскую экономику, компании-партнеры из других стран останавливают сделки, многие предприниматели, в особенности представляющие интеллектуально емкие отрасли, заявляют о
Бизнес просит о диалоге, Совмин пригласит «при необходимости»
Озабоченность сложившейся ситуацией бизнес-союзы пытались донести до правительства. Деловое сообщество еще в августе инициировало встречу с премьер-министром Романом Головченко.
На днях Совмин ответил бизнесу. Выяснилось, что сейчас правительство не готово встречаться с деловым сообществом, но «при необходимости в организации такой встречи» сообщит дополнительно.
Предпринимательские союзы воспринимают этот ответ как отписку и намерены добиваться полноценного диалога между властью и бизнесом.
«У нас происходит имитация диалога между властью и бизнесом. Мы написали письмо, но нам не ответили по существу, а ответили по большому счету для галочки, чтобы был ответ на наше обращение», — прокомментировала ситуацию исполнительный директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского Жанна Тарасевич.
Вместе с тем, отмечает эксперт, бизнес-союзы не могут не реагировать на складывающуюся ситуацию, поскольку она «катастрофически быстро ухудшается для бизнеса».
«Если в 2018-2019 годах мы говорили о либерализации условий ведения бизнеса в стране, то сегодня мы говорим об ухудшении этих условий», — отмечает Тарасевич. Однако, несмотря на это, продолжает она, «нас не слышат» в госорганах.
Бизнес-союзы предлагают организовать диалог с властью в рамках Национального совета по трудовым и социальным вопросам, который призван организовать взаимодействие между правительством, нанимателями и профсоюзами. Однако де-факто в этом совете сейчас широко представлен государственный сектор и лишь символически частный сектор.
«На наш взгляд, нужно реформировать эту площадку. Сегодня 56% занятости обеспечивают компании негосударственной формы собственности. Соответственно, и количество голосов представителей частного сектора в совете должно увеличиться», — полагает Тарасевич.
Если предложения делового сообщества не услышат, то представители частного сектора намерены создавать республиканское объединение на базе бизнес-союзов и ассоциаций.
«Время консолидации частного бизнеса наступило. Поэтому, чтобы отстоять свои права, частному сектору необходимо расширять репрезентативность», — убежден председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец.
Частный сектор живет в режиме выживания
В беседе с корреспондентом БелаПАН руководители бизнес-союзов подчеркнули, что в нынешней ситуации рассчитывать на развитие частного сектора не приходится.
«Белорусские компании еще не преодолели последствия пандемии, как столкнулись в третьем квартале с новыми проблемами в связи с политическими событиями в стране. Поэтому морально-психологический климат на уровне предприятий достаточно сложный», — подчеркивает Тарасевич.
В связи с этим частные компании фактически замораживают новые инвестиции.
«Новые инвестиции частные компании переносят на неопределенный срок. Время для принятия инвестиционных решений откладывается. Не способствует инвестированию ухудшение экономической ситуации и возможные санкции в отношении компаний за политическую позицию их учредителей либо работников», — пояснил Швец.
Он подчеркнул, что без восстановления доверия к действиям государства «никаких перспектив частный бизнес видеть не будет».
«Недоверие достигло такого уровня и в трудовых коллективах, и в умах бизнесменов, что частный бизнес перешел в режим выживания», — подчеркивает Швец.
По прогнозу эксперта, если власть «по всяким политическим мотивам» будет преследовать работников частных компаний и бизнесменов, то «ситуация будет ухудшаться стремительно».
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Однако правительство пока не готово обсуждать острые темы.
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