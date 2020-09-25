Бизнес сигнализирует об угрозах национальной безопасности

Ведущие бизнес-союзы Беларуси видят пласт проблем, возникших за последний месяц после выборов и являющихся угрозами для национальной безопасности. Устранить их бизнес предлагает в процессе диалога, но власти к нему пока не готовы.





Убытки превысили прибыль, и это только начало

В Беларуси в связи с коронакризисом очень сложной для экономики оказалась первая половина года. Чистая прибыль предприятий сократилась более чем на 60% по сравнению с январем—июнем прошлого года. В то же время количество убыточных организаций увеличилось на треть, а сумма чистого убытка убыточных организаций выросла в 5,7 раза.

Как следствие, чистый убыток, сгенерированный белорусскими компаниями в первом полугодии (4 млрд 34,8 млн рублей) превысили чистую прибыль (2 млрд 687,4 млн рублей).

Третий квартал, судя по оценкам бизнес-союзов, может еще больше усугубить положение дел в экономике. Политический кризис, возникший в стране после президентских выборов, подрывает деловую активность и формируют угрозы для национальной экономической безопасности.

Согласно оценкам бизнес-союзов, такие угрозы возникли как в финансовом, так и в реальном секторах экономики.

«Непризнание результатов выборов целым рядом западных стран фактически делает невозможным рефинансирование внешнего долга за счет размещения ценных бумаг на западных финансовых рынках. Долговые инвесторы сегодня задумываются скорее об отзыве размещенных средств, чем о предоставлении новых займов», — говорится в материалах, которые подготовили эксперты Республиканского союза промышленников и предпринимателей.

В этих условиях, считают эксперты бизнес-союза, возможность получения финансовых ресурсов из России «сопряжена с ухудшением условий их привлечения, а также факторами, влияющими на сохранение экономического суверенитета в средне- и долгосрочной перспективе».

Деловое сообщество также обращает внимание, что наблюдаемое сейчас давление силовых структур на частные компании может иметь крайне негативные последствия в будущем.

«Ранее руководством правительства признавалось, что эффективность управления в частном секторе выше, чем в государственном. Политически мотивированное давление на частный бизнес приведет к существенному снижению макроэкономических показателей страны», — считают эксперты Республиканского союза промышленников и предпринимателей.

Схожей точки зрения придерживаются и эксперты другого известного объединения — Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского, члены которого на этой неделе провели совместное заседание с Республиканским союзом промышленников и предпринимателей.

Деловое сообщество выражает глубокую озабоченность ситуацией, сложившейся в стране.

«Бизнес-союзы констатируют, что по причине непринятия своевременных мер уже сокращаются инвестиционные потоки в белорусскую экономику, компании-партнеры из других стран останавливают сделки, многие предприниматели, в особенности представляющие интеллектуально емкие отрасли, заявляют о релокации бизнеса и смене налогового резидентства, остановке проектов, реализуемых с участием государственных структур», — говорится в совместном заявлении РСПП и БСПН имени Кунявского.

Бизнес просит о диалоге, Совмин пригласит «при необходимости»

Озабоченность сложившейся ситуацией бизнес-союзы пытались донести до правительства. Деловое сообщество еще в августе инициировало встречу с премьер-министром Романом Головченко.

На днях Совмин ответил бизнесу. Выяснилось, что сейчас правительство не готово встречаться с деловым сообществом, но «при необходимости в организации такой встречи» сообщит дополнительно.

Предпринимательские союзы воспринимают этот ответ как отписку и намерены добиваться полноценного диалога между властью и бизнесом.

«У нас происходит имитация диалога между властью и бизнесом. Мы написали письмо, но нам не ответили по существу, а ответили по большому счету для галочки, чтобы был ответ на наше обращение», — прокомментировала ситуацию исполнительный директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского Жанна Тарасевич.

Вместе с тем, отмечает эксперт, бизнес-союзы не могут не реагировать на складывающуюся ситуацию, поскольку она «катастрофически быстро ухудшается для бизнеса».

«Если в 2018-2019 годах мы говорили о либерализации условий ведения бизнеса в стране, то сегодня мы говорим об ухудшении этих условий», — отмечает Тарасевич. Однако, несмотря на это, продолжает она, «нас не слышат» в госорганах.

Бизнес-союзы предлагают организовать диалог с властью в рамках Национального совета по трудовым и социальным вопросам, который призван организовать взаимодействие между правительством, нанимателями и профсоюзами. Однако де-факто в этом совете сейчас широко представлен государственный сектор и лишь символически частный сектор.

«На наш взгляд, нужно реформировать эту площадку. Сегодня 56% занятости обеспечивают компании негосударственной формы собственности. Соответственно, и количество голосов представителей частного сектора в совете должно увеличиться», — полагает Тарасевич.

Если предложения делового сообщества не услышат, то представители частного сектора намерены создавать республиканское объединение на базе бизнес-союзов и ассоциаций.

«Время консолидации частного бизнеса наступило. Поэтому, чтобы отстоять свои права, частному сектору необходимо расширять репрезентативность» , — убежден председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец.

Частный сектор живет в режиме выживания

В беседе с корреспондентом БелаПАН руководители бизнес-союзов подчеркнули, что в нынешней ситуации рассчитывать на развитие частного сектора не приходится.

«Белорусские компании еще не преодолели последствия пандемии, как столкнулись в третьем квартале с новыми проблемами в связи с политическими событиями в стране. Поэтому морально-психологический климат на уровне предприятий достаточно сложный», — подчеркивает Тарасевич.

В связи с этим частные компании фактически замораживают новые инвестиции.

«Новые инвестиции частные компании переносят на неопределенный срок. Время для принятия инвестиционных решений откладывается. Не способствует инвестированию ухудшение экономической ситуации и возможные санкции в отношении компаний за политическую позицию их учредителей либо работников», — пояснил Швец.

Он подчеркнул, что без восстановления доверия к действиям государства «никаких перспектив частный бизнес видеть не будет».

«Недоверие достигло такого уровня и в трудовых коллективах, и в умах бизнесменов, что частный бизнес перешел в режим выживания», — подчеркивает Швец.

По прогнозу эксперта, если власть «по всяким политическим мотивам» будет преследовать работников частных компаний и бизнесменов, то «ситуация будет ухудшаться стремительно».