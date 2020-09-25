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В Крыму хотят уволить вице-мэра Ялты, поддержавшего протесты в Беларуси
Источник материала: Навiны
В Крыму жители требуют увольнения вице-мэра Ялты Михаила Загорцева, который поддержал протесты в Беларуси и нелестно высказался о России.
Михаил Загорцев является гражданином Беларуси. Ранее на родине занимал должности председателя Бобруйского горсовета, главы Смолевичского райисполкома. С 21 сентября назначен замглавы администрации Ялты.
После выборов президента Беларуси, когда по всей стране прокатилась волна насилия со стороны силовиков, он встал на сторону протестующих, о чем публично заявил.
По его словам, он испытал гордость за своих детей, родственников, которые с первых же дней не признав победу Лукашенко, начали мирный протест.
Загорцев в своей речи упомянул и Россию, сказав, что несмотря на дружеское отношение к россиянам, в ситуации, если РФ вмешается в белорусский конфликт, чтобы помочь президенту Лукашенко, то получат 1941 год, причем по заявлению политика «тогда встанет каждый белорус», пишет
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В Крыму жители требуют увольнения вице-мэра Ялты Михаила Загорцева, который поддержал протесты в Беларуси и нелестно высказался о России.
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