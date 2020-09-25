В Крыму хотят уволить вице-мэра Ялты, поддержавшего протесты в Беларуси

В Крыму жители требуют увольнения вице-мэра Ялты Михаила Загорцева, который поддержал протесты в Беларуси и нелестно высказался о России.





Михаил Загорцев является гражданином Беларуси. Ранее на родине занимал должности председателя Бобруйского горсовета, главы Смолевичского райисполкома. С 21 сентября назначен замглавы администрации Ялты.

После выборов президента Беларуси, когда по всей стране прокатилась волна насилия со стороны силовиков, он встал на сторону протестующих, о чем публично заявил.

По его словам, он испытал гордость за своих детей, родственников, которые с первых же дней не признав победу Лукашенко, начали мирный протест.