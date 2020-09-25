ГАИ начинает массированную отработку трассы М1 и других дорог в Минской области

Источник материала: Onliner

ГАИ Минской области предупредила, что с 25 по 27 сентября проводится массированная отработка аварийно опасных участков автодорог: М1 (Брест — Минск — граница России), Р3 (Логойск — Зембин — Глубокое — граница Латвии), Р63 (Борисов — Вилейка — Ошмяны), Р67 (Борисов — Березино — Бобруйск), Р23 (Минск — Микашевичи).

— В данных профилактических мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений участниками дорожного движения, а также предупреждение дорожно-транспортных происшествий, примут участие сотрудники специального подразделения «Стрела», — сообщили в Госавтоинспекции.

По статистике, в пятницу и выходные дни возрастает количество нарушений со стороны участников дорожного движения, а также число дорожно-транспортных происшествий. Как говорят в ГАИ, всему виной недисциплинированность граждан и несоблюдение правил дорожного движения.

— Особое внимание инспекторы уделят соблюдению скоростных режимов, правил перевозки пассажиров (в особенности детей), выявлению нетрезвых водителей и лиц, не имеющих или лишенных права управления транспортными средствами, а также пресечению нарушений ПДД пешеходами, велосипедистами и водителями мототранспорта, — отметили в областной Госавтоинспекции.