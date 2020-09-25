В 12:00 новый розыгрыш. Пять победителей выиграют по 2500 рублей! (видео)

Источник материала: Onliner

Читаете отзывы перед покупкой в каталоге ? Пользуетесь графиком цен? Сравниваете предложения магазинов, чтобы сделать разумный выбор? Значит, мы уверены, что деньги, которые мы собираемся разыграть, попадут в хорошие руки. Совместно с нашим партнером Visa начинаем рекламную игру с призовым фондом более 80 тыс. рублей и главным призом в 25 тыс. рублей. Время делать покупки с умом!

Сегодня в 12:00 начнется стрим, на котором мы определим новую пятерку победителей. Вот список участников. Имена победителей будут опубликованы ниже.

Каждую неделю 5 счастливчиков выиграют по 2,5 тысячи рублей. А в конце игры одному из всех участников достанется суперприз — 25 000 белорусских рублей!

Что нужно делать? Как обычно, все просто:

Сделать любой заказ в каталоге до 4 октября. Оплатить заказ картой Visa онлайн с помощью Onliner Pay. Выкупить товаров в заказе не менее чем на 10 рублей. Дать согласие на участие в игре и указать достоверные ФИО в вашем профиле . Придумать, на что потратить выигранные деньги. ;)





Сверьтесь с расписанием туров, чтобы вовремя успеть выполнить условия и принять участие во всех турах

Номер тура Дата и время розыгрыша Участвуют заказы участников Пользователь подтвердил свое желание принять участие в игре Приз розыгрыша совершенные в период и получившие статус «Доставлен» Тур 1 18.09.2020 в 12:00 с 31.08.2020 по 06.09.2020 до 13.09.2020 до 13.09.2020 Пять призов по 2500 рублей Тур 2 25.09.2020 в 12:00 с 07.09.2020 по 13.09.2020 до 20.09.2020 до 20.09.2020 Пять призов по 2500 рублей Тур 3 02.10.2020 в 12:00 с 14.09.2020 по 20.09.2020 до 27.09.2020 до 27.09.2020 Пять призов по 2500 рублей Тур 4 09.10.2020 в 12:00 с 21.09.2020 по 27.09.2020 до 04.10.2020 до 04.10.2020 Пять призов по 2500 рублей Тур 5 16.10.2020 в 12:00 с 28.09.2020 по 04.10.2020 до 11.10.2020 до 11.10.2020 Пять призов по 2500 рублей Супертур 16.10.2020 в 12:15 с 31.08.2020 по 04.10.2020 до 11.10.2020 до 11.10.2020 «Суперприз» 25 000 рублей





Заранее отвечаем на вопросы, которые могут у вас возникнуть:

1. Как найти товар, который я смогу оплатить с помощью Onliner Pay?

На странице «Все предложения» для выбранного вами товара с помощью фильтра Onliner Pay вы можете отсортировать все возможные варианты с онлайн-оплатой.

2. Что если у меня нет карты Visa?

Для участия в рекламной игре вы должны оплатить заказ любой картой Visa, принадлежащей вам. Для выдачи приза данные о владельце карты будут сравниваться с ФИО в вашем профиле. Поэтому указывайте достоверные данные и не пользуйтесь для оплаты картами друзей или родственников. У вас всегда есть возможность оформить новую карту, если карты Visa у вас нет.

3. Как узнать, что я принимаю участие в розыгрыше?

Перед каждым розыгрышем мы опубликуем список всех заказов, по которым полностью выполнены условия игры. Вы сможете найти свой заказ по коду, который присваивается ему сразу после оформления. Он сохраняется в истории ваших заказов и приходит на почту.

4. Как будет проходить розыгрыш?

На прямой видеотрансляции в каждом туре мы с помощью лототрона определим порядковый номер победителей из списка участников. Ссылка на трансляцию будет опубликована перед началом розыгрыша.

5. Как узнать, что я выиграл?

Коды заказов и ФИО победителей мы опубликуем на Onliner после розыгрыша. И свяжемся затем с победителями по электронной почте.

6. У меня еще есть вопросы.

Подробности о рекламной игре читайте в полных правилах по ссылке .

Удачи!

Розыгрыш первого тура

Сегодня в 12:00 мы провели розыгрыш первого тура. Вот список его участников, а ниже — победители:

№ Код ФИО 208 8k31e8 Кузьминчук Николай Николаевич 4 2t3888 Назаренко Александр Анатольевич 204 66k9ea Вераксо Андрей Павлович 404 e29et5 Кривицкий Матвей Олегович 200 7k3983 Кривонос Евгений Викторович