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Amazon запускает облачный игровой сервис Luna

25.09.2020 09:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Судя по всему, Luna предполагает несколько каналов подписки. Один из таких каналов будет включать игры компании Ubisoft. Его подписчики смогут получить доступ, например, к Assassins Creed Valhalla, Far Cry 6 и Immortals Fenyx Rising уже в момент их релиза.

«Это первый из множества разрабатываемых игровых каналов Luna, где клиенты могут играть в игры своих любимых издателей и жанров», — говорит Amazon.

Так как Twitch принадлежит Amazon, то некоторая интеграция двух сервисов присутствует. Например, зрители с Twitch смогут мгновенно начать играть в тайтл, который они смотрят, с помощью Luna.

Также был представлен специальный Luna Controller с технологией Cloud Direct. Это устройство с поддержкой голосового помощника Alexa, которое напрямую подключается к облаку и обеспечивает минимальную задержку в играх — от 17 до 30 мс. На раннем этапе геймпад будет стоить $50.

Amazon запускает облачный игровой сервис Luna

Пока сервис находится в стадии раннего тестирования. Пользователи из США могут запросить инвайт.

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Компания Amazon включается в гонку игровых облачных сервисов, которые позволяют транслировать видеопоток игрового процесса с удаленного железа на экран геймера....
 
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