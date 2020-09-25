Amazon запускает облачный игровой сервис Luna

Источник материала: Onliner

Судя по всему, Luna предполагает несколько каналов подписки. Один из таких каналов будет включать игры компании Ubisoft. Его подписчики смогут получить доступ, например, к Assassins Creed Valhalla, Far Cry 6 и Immortals Fenyx Rising уже в момент их релиза.

«Это первый из множества разрабатываемых игровых каналов Luna, где клиенты могут играть в игры своих любимых издателей и жанров», — говорит Amazon.

Так как Twitch принадлежит Amazon, то некоторая интеграция двух сервисов присутствует. Например, зрители с Twitch смогут мгновенно начать играть в тайтл, который они смотрят, с помощью Luna.

Также был представлен специальный Luna Controller с технологией Cloud Direct. Это устройство с поддержкой голосового помощника Alexa, которое напрямую подключается к облаку и обеспечивает минимальную задержку в играх — от 17 до 30 мс. На раннем этапе геймпад будет стоить $50.





Пока сервис находится в стадии раннего тестирования. Пользователи из США могут запросить инвайт.