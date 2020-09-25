До мурашек: Гагарина снялась в клипе с копией экс-супруга

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Полина Гагарина удивила поклонников: звезда не только сняла клип с копией своего экс-супруга Дмитрия Исхакова, но и рассказала об одиночестве.

На официальном канале Гагариной на YouTube состоялась долгожданная премьера клипа на новую композицию "На расстоянии". В видео певица сыграла роль эстрадной дивы, окруженной вниманием прессы и поклонников, но одинокой без возлюбленного.

В сети обсуждают новый клип Гагариной: поклонники сошлись во мнении, что после расставания с мужем, певица оказалась на "распутье" и чувствует себя очень одиноко.

"На сцене героиню ждут миллионы, а она ждет единственного – того, по кому действительно скучает и без кого чувствует себя одиноко, но никогда не позволяет себе лишних эмоций. Открытая сцена и закрытый внутренний мир – две стороны одного неделимого целого", – сказано в описании.

Фанаты оценили новый клип певицы, снова похвалив ее голос, красоту и искренность.

"До мурашек"; "Богатые звезды шоу-бизнеса, но бедные и одинокие, несчастные, разводящиеся с очередным мужем. Это печально"; "Наверное, Полина действительно так переживает последние обстоятельства в своей жизни", – прокомментировали фанаты, также отметив, что актер из клипа – копия бывшего избранника звезды.

Напомним, новость о том, что Гагарина ушла от мужа-фотографа появилась в конце весны 2020.

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