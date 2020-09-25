В Дятловском районе Honda насмерть сбила велосипедиста

Источник материала: Tut.by

Велосипедист погиб под колесами легковушки в Дятловском районе, сообщили в областной ГАИ.





Происшествие случилось 23 сентября, в 21.48, вблизи деревни Курпеши. По предварительной информации, 26-летний водитель Honda ехал со стороны трассы М11 граница Литвы — Лида — Слоним — Бытень и сбил 59-летнего велосипедиста, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия.





Следователи возбудили по факту наезда уголовное дело.