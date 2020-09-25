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В Дятловском районе Honda насмерть сбила велосипедиста

25.09.2020 10:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Велосипедист погиб под колесами легковушки в Дятловском районе, сообщили в областной ГАИ.


Происшествие случилось 23 сентября, в 21.48, вблизи деревни Курпеши. По предварительной информации, 26-летний водитель Honda ехал со стороны трассы М11 граница Литвы — Лида — Слоним — Бытень и сбил 59-летнего велосипедиста, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия.


Следователи возбудили по факту наезда уголовное дело.

 
 
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Происшествие случилось 23 сентября, в 21.48, вблизи деревни Курпеши.
 
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