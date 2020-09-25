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В Дятловском районе Honda насмерть сбила велосипедиста
Источник материала: Tut.by
Велосипедист погиб под колесами легковушки в Дятловском районе,
Происшествие случилось 23 сентября, в 21.48, вблизи деревни Курпеши. По предварительной информации, 26-летний водитель Honda ехал со стороны трассы М11 граница Литвы — Лида — Слоним — Бытень и сбил 59-летнего велосипедиста, который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия.
Следователи возбудили по факту наезда уголовное дело.
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Происшествие случилось 23 сентября, в 21.48, вблизи деревни Курпеши.
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