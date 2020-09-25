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Вклады в долларах и евро не больше чем на полгода: сколько на них можно заработать сейчас

25.09.2020 10:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если вы предпочитаете хранить накопления в иностранной валюте и по-прежнему намерены делать это в банке, то FINANCE.TUT.BY выбрал лучшие «короткие» валютные вклады на данный момент и рассказывает об условиях. В целом ставки в этом сегменте остались на уровне августа, однако вариантов стало значительно больше.


фото с сайта: pixabay.com

Мы отобрали по 5 лучших вкладов в долларах и евро в каждой из четырех категорий: вклады до 3 месяцев и на 6 месяцев, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все предложения по данной ставке. Вклады в таблице отсортированы по доходности в долларах.

Данные актуальны по состоянию на 7 утра 25 сентября.

Безотзывные вклады до 3 месяцев

Лидер среди безотзывных вкладов до 3 месяцев — Белгазпромбанк. Ставка в долларах достигла 2% годовых, чуть ниже в евро — 1,75%. Срок вклада — 30 дней.

В таблицу попали еще 13 банковских вкладов под ставку 1,25% годовых в долларах. Условия в разных банках отличаются сроками вкладов, минимальной суммой, возможностью пополнения вклада и условиями начисления процентов.

В Paritetbank, БТА Банке и Цептер Банке есть несколько предложений под максимальные 1,25%. Кроме указанных в таблице в Paritetbank есть вклад под 1,25% на 3 месяца, в БТА Банке — на 2 месяца и в Цептер Банке — на 35 дней.

Минимальная ставка по безотзывным валютным вкладам на срок до 3 месяцев - 0,3% годовых.

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

РРБ-Банк,
Безотзывный на 2 месяца

 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да

БНБ-Банк,
Верное решение

 1−1,25% в USD и 0,75−1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да

Белгазпромбанк,
На 30 дней безотзывный — оптимальный

2% в USD и 1,75% в EUR (фиксированная); 30 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Банк Дабрабыт,
Шчодры

1,25% в USD, 0,7% онлайн и 0,6% оффлайн в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да

Банк Решение,
Online-решение

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Белагропромбанк,
Плюс к лету, Плюс к стабильности

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней, 95 дней; от 25 USD/EUR; да, по вкладу на 95 дней первые 60 дней; да

Беларусбанк,
Стабильный

1,25% в USD (фиксированная); 4 месяца; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да

Paritetbank,
Практичный

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 5 USD/EUR; нет; нет

Белинвестбанк,
Личный выбор

1,25% в USD и 0,9% в EUR (фиксированная); 45,70 дней или 3 месяца; от 200 USD; да, первые 15,40 дней и 2 месяца; да

БТА Банк,
БТА Мини

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD; нет; нет

Цептер Банк,
Цептер Аккорд

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 50 USD/EUR; да, от 10 USD/EUR; да

Технобанк,
ТРИумф

1,25% в USD (фиксированная); 95 дней; от 100 USD; нет; да

Франсабанк,
Верный расчёт

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 45 и 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней; нет

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

РРБ-Банк,
Безотзывный на 2 месяца

 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да

БНБ-Банк,
Верное решение

 1−1,25% в USD и 0,75−1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да

Белгазпромбанк,
На 30 дней безотзывный — оптимальный

2% в USD и 1,75% в EUR (фиксированная); 30 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Банк Дабрабыт,
Шчодры

1,25% в USD, 0,7% онлайн и 0,6% оффлайн в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да

Банк Решение,
Online-решение

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Белагропромбанк,
Плюс к лету, Плюс к стабильности

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней, 95 дней; от 25 USD/EUR; да, по вкладу на 95 дней первые 60 дней; да

Беларусбанк,
Стабильный

1,25% в USD (фиксированная); 4 месяца; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да

Paritetbank,
Практичный

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 5 USD/EUR; нет; нет

Белинвестбанк,
Личный выбор

1,25% в USD и 0,9% в EUR (фиксированная); 45,70 дней или 3 месяца; от 200 USD; да, первые 15,40 дней и 2 месяца; да

БТА Банк,
БТА Мини

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD; нет; нет

Цептер Банк,
Цептер Аккорд

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 50 USD/EUR; да, от 10 USD/EUR; да

Технобанк,
ТРИумф

1,25% в USD (фиксированная); 95 дней; от 100 USD; нет; да

Франсабанк,
Верный расчёт

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 45 и 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней; нет

Отзывные вклады до 3 месяцев

По отзывным вкладам банки также придерживаются одинаковой доходности. Максимальная ставка — 0,75% для вкладов в долларах и 0,5% для вкладов в евро. Минимальная ставка в этом сегменте и вовсе 0,1% годовых.

Все ставки по вкладам фиксированные. Есть предложения на разные сроки: от 35 дней до 4 месяцев.

Самый низкий первоначальный взнос в БТА Банке. Чтобы открыть вклад, будет достаточно 10 долларов или евро.

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БНБ-Банк,
Верное решение

 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да

Банк Решение,
Online-стратегия

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 60 дней; да

Беларусбанк,
Стабильный

0,75% в USD (фиксированная); 4 месяца; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да

Paritetbank,
Стабильный доход

0,75% в USD и 0,45% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; нет; нет

БТА Банк,
Всё и сразу

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 10 USD/EUR; да, первый месяц; да

Технобанк,
Интернет-депозит е-Спринт

0,75% в USD и 0,3% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD/EUR; нет; да

Франсабанк,
Результативный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней;; да

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БНБ-Банк,
Верное решение

 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да

Банк Решение,
Online-стратегия

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 60 дней; да

Беларусбанк,
Стабильный

0,75% в USD (фиксированная); 4 месяца; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да

Paritetbank,
Стабильный доход

0,75% в USD и 0,45% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; нет; нет

БТА Банк,
Всё и сразу

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 10 USD/EUR; да, первый месяц; да

Технобанк,
Интернет-депозит е-Спринт

0,75% в USD и 0,3% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD/EUR; нет; да

Франсабанк,
Результативный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней;; да

Безотзывные вклады на 6 месяцев

Максимальные ставки по вкладам на срок до полугода не отличаются от доходности депозитов до 3 месяцев. Ставка по лучшим предложениям в долларах — 1,25% годовых, в евро — 1% годовых. Минимум, который сейчас предлагают банки по таким вкладам, - 0,4% годовых.

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

РРБ-Банк,
Безотзывный на 7 месяцев

 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да

БНБ-Банк,
Верное решение

 1−1,25% в USD и 0,75−1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да

Альфа-Банк,
Альфа вклад в инвалюте

1,25% (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD; да, первые 4 месяца; да, 2 раза в месяц

Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Банк Дабрабыт,
Шчодры

1,25% в USD, 0,7% онлайн и 0,6% оффлайн в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да

Банк Решение,
Online-решение

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; нет; да

Беларусбанк,
Классик

1,25% в USD (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да

Paritetbank,
Стабильный доход

1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 2 месяца; да

БТА Банк,
Открытие

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, первые 5 месяцев; да

Технобанк,
Оптимальный

1,25% в USD (фиксированная); 180 дней; от 100 USD; нет; да

Франсабанк,
Верный расчёт

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

РРБ-Банк,
Безотзывный на 7 месяцев

 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да

БНБ-Банк,
Верное решение

 1−1,25% в USD и 0,75−1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да

Альфа-Банк,
Альфа вклад в инвалюте

1,25% (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD; да, первые 4 месяца; да, 2 раза в месяц

Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Банк Дабрабыт,
Шчодры

1,25% в USD, 0,7% онлайн и 0,6% оффлайн в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да

Банк Решение,
Online-решение

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; нет; да

Беларусбанк,
Классик

1,25% в USD (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да

Paritetbank,
Стабильный доход

1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 2 месяца; да

БТА Банк,
Открытие

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, первые 5 месяцев; да

Технобанк,
Оптимальный

1,25% в USD (фиксированная); 180 дней; от 100 USD; нет; да

Франсабанк,
Верный расчёт

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Отзывные вклады на 6 месяцев

Семь банков предлагают вклады на 5−7 месяцев под 0,75% в долларах и 0,25−0,5% в евро. А вот минимальная ставка - всего 0,1% годовых.

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БНБ-Банк,
Верное решение

 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да

Банк Решение,
Online-стратегия

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 150 дней; да

Беларусбанк,
Классик

0,75% в USD (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да

Paritetbank,
Стабильный доход

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; нет
   

МТБанк,
Актуальный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да

Франсабанк,
Результативный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; да, первые 150 дней; да

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БНБ-Банк,
Верное решение

 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да

Банк Решение,
Online-стратегия

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 150 дней; да

Беларусбанк,
Классик

0,75% в USD (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да

Paritetbank,
Стабильный доход

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; нет
   

МТБанк,
Актуальный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да

Франсабанк,
Результативный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; да, первые 150 дней; да

Напомним, что валютные вклады сроком до 2 лет облагаются подоходным налогом в размере 13%. Таким образом «чистая» доходность лучшего вклада под 1,25% составит порядка 1,0875%.

 
 
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Мы отобрали по 5 лучших вкладов в долларах и евро в каждой из четырех категорий: вклады до 3 месяцев и на 6 месяцев, отзывные и безотзывные вклады.
 
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