Вклады в долларах и евро не больше чем на полгода: сколько на них можно заработать сейчас

Если вы предпочитаете хранить накопления в иностранной валюте и по-прежнему намерены делать это в банке, то FINANCE.TUT.BY выбрал лучшие «короткие» валютные вклады на данный момент и рассказывает об условиях. В целом ставки в этом сегменте остались на уровне августа, однако вариантов стало значительно больше.
Мы отобрали по 5 лучших вкладов в долларах и евро в каждой из четырех категорий: вклады до 3 месяцев и на 6 месяцев, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все предложения по данной ставке. Вклады в таблице отсортированы по доходности в долларах.
Данные актуальны по состоянию на 7 утра 25 сентября.
Безотзывные вклады до 3 месяцев
Лидер среди безотзывных вкладов до 3 месяцев — Белгазпромбанк. Ставка в долларах достигла 2% годовых, чуть ниже в евро — 1,75%. Срок вклада — 30 дней.
В таблицу попали еще 13 банковских вкладов под ставку 1,25% годовых в долларах. Условия в разных банках отличаются сроками вкладов, минимальной суммой, возможностью пополнения вклада и условиями начисления процентов.
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да
БНБ-Банк,
Верное решение
1−1,25% в USD и 0,75−1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да
Белгазпромбанк,
На 30 дней безотзывный — оптимальный
2% в USD и 1,75% в EUR (фиксированная); 30 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Банк Дабрабыт,
Шчодры
1,25% в USD, 0,7% онлайн и 0,6% оффлайн в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да
Банк Решение,
Online-решение
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Белагропромбанк,
Плюс к лету, Плюс к стабильности
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней, 95 дней; от 25 USD/EUR; да, по вкладу на 95 дней первые 60 дней; да
Беларусбанк,
Стабильный
1,25% в USD (фиксированная); 4 месяца; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да
Paritetbank,
Практичный
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 5 USD/EUR; нет; нет
Белинвестбанк,
Личный выбор
1,25% в USD и 0,9% в EUR (фиксированная); 45,70 дней или 3 месяца; от 200 USD; да, первые 15,40 дней и 2 месяца; да
БТА Банк,
БТА Мини
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD; нет; нет
Цептер Банк,
Цептер Аккорд
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 50 USD/EUR; да, от 10 USD/EUR; да
Технобанк,
ТРИумф
1,25% в USD (фиксированная); 95 дней; от 100 USD; нет; да
Франсабанк,
Верный расчёт
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 45 и 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней; нет
Отзывные вклады до 3 месяцев
По отзывным вкладам банки также придерживаются одинаковой доходности. Максимальная ставка — 0,75% для вкладов в долларах и 0,5% для вкладов в евро. Минимальная ставка в этом сегменте и вовсе 0,1% годовых.
Все ставки по вкладам фиксированные. Есть предложения на разные сроки: от 35 дней до 4 месяцев.
Самый низкий первоначальный взнос в БТА Банке. Чтобы открыть вклад, будет достаточно 10 долларов или евро.
0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да
Банк Решение,
Online-стратегия
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 60 дней; да
Беларусбанк,
Стабильный
0,75% в USD (фиксированная); 4 месяца; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да
Paritetbank,
Стабильный доход
0,75% в USD и 0,45% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; нет; нет
БТА Банк,
Всё и сразу
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 10 USD/EUR; да, первый месяц; да
Технобанк,
Интернет-депозит е-Спринт
0,75% в USD и 0,3% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD/EUR; нет; да
Франсабанк,
Результативный
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней;; да
Безотзывные вклады на 6 месяцев
Максимальные ставки по вкладам на срок до полугода не отличаются от доходности депозитов до 3 месяцев. Ставка по лучшим предложениям в долларах — 1,25% годовых, в евро — 1% годовых. Минимум, который сейчас предлагают банки по таким вкладам, - 0,4% годовых.