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Выборы сфальсифицированы, и платформа «Голос» это доказала. Тихановская — 56,7%, Лукашенко — 31,3%

25.09.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Создатели платформы со ссылкой на данные утверждают, что Платформа «Голос» опровергла заявления белорусских и российских госСМИ о том, что, по данным платформы, Александр Лукашенко победил с результатом «то в 51%, то в 62%».

Выборы сфальсифицированы, и платформа «Голос» это доказала. Тихановская — 56,7%, Лукашенко — 31,3%
 «Опровергаем эти заявления и сообщаем: ни к одному из подобных утверждений реальный отчет платформы «Голос» отношения не имеет», - заявили в «Голосе».

Создатели платформы со ссылкой на данные утверждают, что «у Александра Лукашенко нет законных оснований для инаугурации».

«Выборы сфальсифицированы, и платформа «Голос» это доказала. Фальсификации произошли минимум на 30% избирательных участков», — говорится в заявлении платформы.

Согласно статье 79 ИК, если в ходе выборов обнаружены нарушения, результаты этих выборов должны быть аннулированы, напомнили на «Голосе». Согласно заявлению платформы, сам факт обнаружения фальсификации служит аргументом для отклонения официальных результатов ЦИК и для проведения новых честных выборов.

Справка. По данным ЦИК на 14 августа, всего на выборах проголосовало 5 818 956 человек, во время досрочного голосования — 2 806 640 человек. За Лукашенко проголосовало 80,1% (4 661 075 человек), за Тихановскую — 10,1% (588 622 человека), за Дмитриева — 1,21% (70 671 человек), за Канопацкую — 1,67% (97 489 человек), за Череченя — 1,14% (66 613 человек). Против всех — 4,59% (267 360 человек). 

«9 августа независимые наблюдатели зафиксировали более 6500 нарушений, а сравнение официальных участковых протоколов с результатами ЦИК и с фотографиями бюллетеней от избирателей демонстрирует явное несовпадение данных, а также умышленное искажение результатов в пользу Лукашенко», — заявили в «Голосе».

«61% — это процент из сфотографированных протоколов еще до проверки их «Голосом». То есть ЦИК, озвучивший 80%, противоречит своим же протоколам. А затем «Голос» разносит этот 61% в пух и прах через сравнение результатов с фотографиями бюллетеней», — сообщили создатели проекта.

По данным платформы, на участках, где по официальным протоколам победила Светлана Тихановская (и эти результаты подтверждены «Голосом»), ее рейтинг составляет 56,7%, а рейтинг Александра Лукашенко на этих же участках — лишь 31,3%.

На интерактивной карте платформы «Голос» обозначили избирательные участки, где комиссии, по данным «Голоса», занижали количество проголосовавших за Светлану Тихановскую и завышали за Александра Лукашенко. Создатели платформы считают, что это особенно видно там, где бюллетеней за Тихановскую больше, чем голосов за нее в официальных протоколах с этих же избирательных участков, отмечает платформа.

«Более 1,26 млн белорусов зарегистрировались в «Голосе» на момент выборов. В ходе альтернативного голосования за кандидатов, которое проходило на платформе, 9 пользователей отдали голос за Тихановскую. Лукашенко набрал лишь 0,96% голосов», — заявили в «Голосе».

Ранее Телеграф сообщил, что Генеральная прокуратура отреагировала на приказ действующего президента и дала оценку платформе “Голос”, с помощью которой противники Лукашенко намерены провести альтернативный подсчет голосов.
 
 
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Создатели платформы со ссылкой на данные утверждают, что Платформа «Голос» опровергла заявления белорусских и российских госСМИ о том, что, по данным платформы,...
 
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