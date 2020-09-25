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Прощай, хэтчбек i-MiEV! Mitsubishi прекратит выпуск первого в мире серийного электромобиля
Источник материала: Партизан
Японский автоконцерн Mitsubishi Motors намерен до конца текущего финансового года, который завершается в марте 2021-го, прекратить производство хэтчбека i-MiEV, сообщает газета Nikkei Asian Review.
Такое решение компания приняла из-за низких продаж электромобиля и кризисной ситуации на фоне пандемии коронавиурса. При этом отмечается, что Mitsubishi планирует начать разработку новой модели электрокара при содействии автопроизводителя Nissan.
Пятидверный i-MiEV вышел в 2009 году и стал первым серийным электромобилем в мире. В 2019 году в России было продано 69 i-MiEV с пробегом.
27 июля стало известно, что Mitsubishi Motors в рамках глобального антикризисного плана заморозит запуск новых моделей в Европе.
Кроме того, фирма планирует в ближайшие два года урезать расходы на 20%, пересмотреть географию поставок автомобилей, инвестиции в ключевые проекты, а также отказаться от неприбыльной продукции.
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Японский автоконцерн Mitsubishi Motors намерен до конца текущего финансового года, который завершается в марте 2021-го, прекратить производство хэтчбека i-MiEV, сообщает...
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