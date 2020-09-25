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Теннис. Егор Герасимов попал под Надаля

25.09.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В первом круге "Ролан Гаррос" (Париж, призовой фонд — €38,000,000), входящего в серию "Большой шлем", единственный белорус в основной сетке Егор Герасимов (83 АТП) сразится со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.




Отметим, что Надаль — 12-кратный победитель открытого чемпионата Франции.

Стали также известны соперницы белорусок в первом круге "Ролан Гаррос" (Париж, призовой фонд — €38,000,000). Турнир проходит во Франции с 21 сентября по 11 октября. Матчи основной сетки начнутся в воскресенье, 27 сентября.

Арина Соболенко (12 ВТА, Беларусь, 8) — Джессика Пегула (60 ВТА, США)

Виктория Азаренко (14 ВТА, Беларусь, 10) — Данка Ковинич (73 ВТА, Черногория)

Александра Саснович (96 ВТА, Беларусь) - Анна-Лена Фридзам (104 ВТА, Германия)
 
 
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В первом круге "Ролан Гаррос" (Париж, призовой фонд — €38,000,000), входящего в серию "Большой шлем", единственный белорус в основной сетке Егор Герасимов (83 АТП) сразится...
 
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