Навальный останется в Германии до окончания курса реабилитации

Российский оппозиционер Алексей Навальный останется в ФРГ до завершения курса реабилитации. По словам представителя политика Киры Ярмыш, это может занять недели. Об этом в четверг, 24 сентября, его пресс-секретарь заявила в эфире на YouTube-канале Навальный LIVE.





«Алексей Навальный пока по-прежнему остается в Германии, так как его лечение еще не окончено. Тем не менее сейчас врачи прогнозируют полное выздоровление», — сказала Ярмыш.





Накануне Навального выписали из берлинской клиники «Шарите».





пишет telegraf.by Напомним, Навальный впал в кому 20 августа. Тогда он потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу в Омске. При этом российские врачи не обнаружили яда в организме политика и отвергли версию отравления,telegraf.by





Спустя два дня Навальный был доставлен в клинику «Шарите» в Берлине. Позже власти Германии сообщили, что российский оппозиционер был отравлен ядом из группы «Новичок», и допустили, что к этому могут быть причастны российские власти. В Москве эти обвинения опровергли, заявив, что до отлета из Омска в организме Навального не было следов отравляющих веществ.





Ранее сообщалось, что суд наложил арест на квартиру российского оппозиционера Алексея Навального в московском районе Марьино.







