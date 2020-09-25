ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Навальный останется в Германии до окончания курса реабилитации

25.09.2020 10:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Навальный полностью пришел в сознание две недели назад и теперь проходит курс восстановления.

Российский оппозиционер Алексей Навальный останется в ФРГ до завершения курса реабилитации. По словам представителя политика Киры Ярмыш, это может занять недели. Об этом в четверг, 24 сентября, его пресс-секретарь заявила в эфире на YouTube-канале Навальный LIVE.

«Алексей Навальный пока по-прежнему остается в Германии, так как его лечение еще не окончено. Тем не менее сейчас врачи прогнозируют полное выздоровление», — сказала Ярмыш.

Накануне Навального выписали из берлинской клиники «Шарите».

Напомним, Навальный впал в кому 20 августа. Тогда он потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу в Омске. При этом российские врачи не обнаружили яда в организме политика и отвергли версию отравления, пишет telegraf.by

Спустя два дня Навальный был доставлен в клинику «Шарите» в Берлине. Позже власти Германии сообщили, что российский оппозиционер был отравлен ядом из группы «Новичок», и допустили, что к этому могут быть причастны российские власти. В Москве эти обвинения опровергли, заявив, что до отлета из Омска в организме Навального не было следов отравляющих веществ.

Ранее сообщалось, что суд наложил арест на квартиру российского оппозиционера Алексея Навального в московском районе Марьино.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Навальный полностью пришел в сознание две недели назад и теперь проходит курс восстановления.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вклады в долларах и евро не больше чем на полгода: сколько на них можно заработать сейчас
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.09.2020
Mir24.TV Belarus
25.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика