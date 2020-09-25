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В Беларуси ширится движение кибер-партизан

25.09.2020 10:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Кибер-партизаны в очередной раз озвучили свои требования к белорусским властям, заявив, что «продолжат атаковать интернет-ресурсы и личные аккаунты людей, поддерживающих террористический режим» до тех пор, пока «Лукашенко находится у власти».

В очередном сообщении в своем телеграм-канале Кибер-партизаны требуют отстранения Лукашенко от власти и его признания в фальсификации выборов, прекращения насилия в отношении мирных граждан, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов с участием наблюдателей.

«Все взломы и атаки устроили 30 специалистов. А что будет, если нас станет 2000? За две недели мы получили 1000+ заявок от желающих присоединиться к движению. Нам есть куда расти, в случае невыполнения этих требований - мы начнем расширять свой состав. Мы можем сделать акцент на создание кибер сообщества, тем самым привлекать талантливых разработчиков и хакеров со всего мира», - предупреждают Кибер-партизаны.

Между тем, в телеграме появилась еще одна группа Кибер-партизан, которые утверждают, что именно они дали кибержизнь синеокой, что информационно работали через Nexta и «у нас не было необходимости создавать свой канал», пока не появились первые.

У Кибер-партизан, которые Origins, нет никаких требований к режиму.

«Мы НЕ хотим: собирать донаты, создавать свою криптовалюту, писать манифесты, пиариться за счет достижений других команд, соперничать с другими командами и старыми ТГ-каналами. И, главное, мы НЕ хотим, чтобы из-за действий "Кибер-Партизан" пострадали обычные люди.

А вот, что мы хотим: искать информацию о полицаях, членах оккупационной администрации и их преступлениях; показывать гнилую суть режима; чтобы Лукашенко наконец улетел навсегда в Гаагу или Подмосковье».

Origins в качестве доказательства своих компетенций выложили, не указав, правда, от чего, якобы пароль Натальи Эйсмонт: "Наташ, не используйте свой пароль na16ta84".

Первые уже предложили Origins «договариваться о единстве и различии на красный и синий лагерь».

За эволюцией кибер-патизанского движения в Беларуси 21 века можно следить тут (первые) и тут (origins).

 
 
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Кибер-партизаны в очередной раз озвучили свои требования к белорусским властям, заявив, что «продолжат атаковать интернет-ресурсы и личные аккаунты людей,...
 
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