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«Это касается каждого». Адвокаты Максима Знака выступили с обращением
Источник материала: Навiны
Группа белорусских адвокатов, представляющих интересы арестованного коллеги Максима Знака, обратились к белорусам.
Адвокаты Дмитрий Лаевский, Надежда Знак, Сергей Зикрацкий и Евгений Пыльченко отметили, что «если адвокат рискует оказаться в СИЗО за то, что критикует госорганы и говорит о правах, то как защищать интересы клиента? А на месте клиента может быть каждый из вас. Поэтому ситуация касается каждого».
Сегодня уже восьмой день голодовки Максима, которой он «хочет напомнить людям о ценности права».
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Группа белорусских адвокатов, представляющих интересы арестованного коллеги Максима Знака, обратились к белорусам.
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