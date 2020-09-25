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«Это касается каждого». Адвокаты Максима Знака выступили с обращением

25.09.2020 10:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Группа белорусских адвокатов, представляющих интересы арестованного коллеги Максима Знака, обратились к белорусам.

«Это касается каждого». Адвокаты Максима Знака выступили с обращением

Адвокаты Дмитрий Лаевский, Надежда Знак, Сергей Зикрацкий и Евгений Пыльченко отметили, что «если адвокат рискует оказаться в СИЗО за то, что критикует госорганы и говорит о правах, то как защищать интересы клиента? А на месте клиента может быть каждый из вас. Поэтому ситуация касается каждого».

Сегодня уже восьмой день голодовки Максима, которой он «хочет напомнить людям о ценности права».

 

СВАБОДУ ЯГОРУ МАРЦІНОВІЧУ!

«Это касается каждого». Адвокаты Максима Знака выступили с обращением
 
 
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Группа белорусских адвокатов, представляющих интересы арестованного коллеги Максима Знака, обратились к белорусам.
 
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