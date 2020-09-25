Брестчане добиваются исключения из КоАП статьи о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий

Брестчане добиваются исключения из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) статьи 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).





С этой целью 24 сентября они направили соответствующее заявление депутату Палаты представителей Леониду Бричу, избранному в парламент от областного центра.

Избиратели требуют, чтобы Брич инициировал на осенней сессии Палаты представителей Национального собрания рассмотрение проекта об исключении этой статьи из КоАП.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, под данным обращением подписалось 277 жителей Бреста. Сбор подписей продолжается. В обращении горожане заявляют, что ст. 23.34 КоАП используется для оправдания насилия правоохранительных органов в отношении граждан, которые выходят на стихийные митинги и шествия после прошедших 9 августа президентских выборов с целью отстоять свои нарушенные конституционные, избирательные, гражданские и политические права.

Силовики задерживают на улицах и площадях этих людей, потом тех судят за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. «Избиратели убеждены, что эта позорная статья должна быть незамедлительно исключена из КоАП для обеспечения свободы мирных собраний и предотвращения насилия в отношении мирных демонстрантов», — заявил правозащитник.

Брестчане обращают внимание депутата на то, что, по их мнению, существующий в Беларуси порядок проведения массовых мероприятий не позволяет гражданам проводить их на законных основаниях. В частности, в Бресте за последние два года было подано гражданами более 350 заявок на массовые мероприятия, ни одна из них не была удовлетворена.

Подписанты считают, что власти, запрещая акции по надуманным причинам, препятствуют гражданам реализовать права на мирные собрания, гарантированные статьей 35 Конституции.

«Одно из доказательств этому — общественная кампания против строительства аккумуляторного завода под Брестом. По данным общественного объединения «Экодом», с 2018 года по 18 мая 2020 года общая сумма назначенных противникам завода штрафов составила 44.821,5 рубля, общее количество суток ареста — 130, было задержано примерно 67 активистов. Все оштрафованные и арестованные активисты были признаны судами виновными по статье 23.34», — отметил правозащитник.