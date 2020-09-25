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Доллар и евро снова принялись дешеветь

25.09.2020 10:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера рубль после длительного роста дешевел к доллару и евро — потому что нельзя слишком долго быть красивым таким. И вообще, рост без причины выглядит подозрительно, надо держать статус-кво. Последние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже покажут, каковы сегодня успехи в регулировании курса.

У доллара с утра получился неосторожный минус в 0,62 копейки, стоит он пока 2,598 рубля.

Евро подешевел на 0,34 копейки, его курс — 3,0325.

Российский рубль едва заметно подрос на 0,04 копейки. Сотня стоит 3,3783.

В четверг доллар вырос на 1,34 копейки и стоил 2,6042. Евро подорожал на 0,63 копейки, стоил 3,0359. Российский рубль сбросил 1,57 копейки, за сотню давали 3,3779.

 
 
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Вчера рубль после длительного роста дешевел к доллару и евро — потому что нельзя слишком долго быть красивым таким. И вообще, рост без причины выглядит...
 
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