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Доллар и евро снова принялись дешеветь
Источник материала: Onliner
Вчера рубль после длительного роста дешевел к доллару и евро — потому что нельзя слишком долго быть красивым таким. И вообще, рост без причины выглядит подозрительно, надо держать статус-кво. Последние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже покажут, каковы сегодня успехи в регулировании курса.
У доллара с утра получился неосторожный минус в 0,62 копейки, стоит он пока 2,598 рубля.
Евро подешевел на 0,34 копейки, его курс — 3,0325.
Российский рубль едва заметно подрос на 0,04 копейки. Сотня стоит 3,3783.
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Вчера рубль после длительного роста дешевел к доллару и евро — потому что нельзя слишком долго быть красивым таким. И вообще, рост без причины выглядит...
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